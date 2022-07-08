Bu haberi, mideniz varsa okuyun! Al sana sosyete dünyası

Adına "sosyete dünyası" denilen lağım çukurunda her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

İş adamı Raif Dinçkök, Esra Tümen ile 19 yıllık evliliğinde 10 yıl aradan sonra arkadaşı Ebru İpekçi ile aldatmıştı. 12 yıl önce olduğu gibi eşini geri kazanmak ve kendini affettirmek için iki yıl çabalasa da sonuç alamamış, Tümen affetmemişti. Boşanmamakta da ısrarcı olan Esra Tümen cephesinde yeni gelişmeler oldu. Kanıtlanamayan ihanet belgeleniyor.

Raif Dinçkök ile 19 yıllık eşi Esra Tümen'in evliliğinin üzerine, 10 yılın ardından 2020'de ikinci kez kara bulutlar çöktü.

Dinçkök, 12 yıl önceki gibi eşini ikna edip barışmak için iki yıldır çok çabalasa da; bu kez eşini, arkadaşı Ebru İpekçi ile aldattığı için sonuç alamamıştı.

Eşinin bu ihanetini hazmedemeyen Esra Tümen, boşanma davası da açmamıştı.

Hal böyle olunca, herkesin içinde tekrar barışabileceklerine dair bir umut vardı.

Ancak Esra Tümen'in şu sıralar mahkemenin yolunu tuttuğu, boşanma davası açtığı, eşinin tüm ihanetlerini, belgesiyle mahkemeye sunduğu ve çok yüklü bir tazminat istediği konuşuluyor.