Eğitimde gurur verici tablo! TIMSS skorlarında ilk beşteyiz

'TALEPLER VARSA O TALEPLERİ DİNLİYORUZ' Bakanlık olarak 2002'den bu yana eğitim süreçlerinde atılan adımlara değinen Tekin, "Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını hem teknolojik altyapısını hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza her ortamda teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak, bir akademisyen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize bu gururu yaşattığı için Allah kendisinden razı olsun. Biz de 2023 Haziran'ından itibaren Türkiye'yi il il dolaşıyoruz. Her ilde bu anlamda hem fiziki kapasite itibarıyla hem akademik altyapı itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz. Talepler varsa o talepleri dinliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz, Öğretmenler Odası adıyla bakan olduğum günden itibaren öğretmen arkadaşlarla bir istişare mekanizması oluşturduk. Her gittiğim ilde haberli habersiz öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar attığımız bütün adımlar, yaptığımız bütün değişiklikler ya bir öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın bizden talebi olmuştur ya da biz yapmayı düşündüğümüz şeyleri öğretmenler odasında arkadaşlarımızla istişare etmişizdir. Hiçbir adımımız bu istişareden yoksun olarak atılmadı. Bunu önemsiyorum. Çünkü Türk devlet geleneğinin binlerce yıllık geçmişi olan bu geleneğin kültüründe bu var; birlikte yaşama, birlikte yönetme, birlikte karar verme. Ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Bugün de Rize'de benzeri görüşmelerimizi, toplantılarımızı yapacağız inşallah" dedi.