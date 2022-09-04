  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun! Yok böyle bir olay
Dünya

Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun! Yok böyle bir olay

Brezilya'da 5 yıl boyunca 45 kiloluk tümörle yaşayan kişi, ameliyat edildi. Çok sayıda doktor, dev yumruyu çıkarmak için ameliyata katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 09:21:00 -
Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun! Yok böyle bir olay

 

Brezilya'da 5 yıl boyunca 45 kiloluk tümörle yaşayan kişi, ameliyat edildi.

Doktorlar, Rio de Janeiro'daki bir hastanede acil ameliyata aldıkları hastanın taşıdığı dev tümörü çıkardı.

5 yıldır 45 kiloluk tümörle yaşıyordu

Tümörün görüntülerini sosyal medyada paylaşan Doktor Glaucio Boechat, 45 yaşındaki hastanın beş yıldır tümörle yaşadığını söyledi.

Doktorlar, iki saat süren başarılı ameliyat sonrası, onlarca kiloluk tümörü çıkarmayı başardı. Tümörün, neden daha önce çıkarılmadığı bilinmiyor.

Ameliyata 14 doktor katıldı

Hasta, nefes almada zorluk yaşadığını bildirdikten sonra çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı. Boechat, "Ameliyat ettiğim en büyük tümördü." dedi.

Mail'in aktardığına göre, 14 doktor, dev yumruyu çıkarmak için ameliyatta yer aldı.

Doktor Boechat, hasta hakkında, "Durumu stabil. Cihazların yardımı olmadan nefes alıyor, konuşuyor ve yemek yiyor." diye ekledi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23