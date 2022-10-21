Bu haberi arşivleyin! Birgün bir yana ağababa bir yana

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün yapılan toplantıda politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirmişti. Merkez'in faiz kararını manşet haberi yapan sözde solcu Birgün gazetesi ise 'Ekonomi tersten yazılıyor' başlığıyla okuyucularına sundu. Sözde solcu Birgün'ün bu haberi Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında ele alındı.

"Karl Marx da faiz emekçiyi sömürür' demiyor mu?

Programda Karahasanoğlu "Sabahtan akşama kadar Karl Marx'ın avukatlığını yapan, sözcülüğünü yapan Birgün gazetesi. Kapitalizm şöyledir emperyalizm şöyle berbattır diyen Birgün gazetesi şimdi ne oldu da ekonomi kitabı tersten yazılıyor, faiz inmiş 1,5 puan inmiş faiz kıyameti kopartıyor. Senin ağababan Karl Marx da faiz emekçiyi sömürür' demiyor mu?" diye sordu.