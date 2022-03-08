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Siyaset Bu habere kendileri bile inanmıyor! Gültekin Uysal’a ve Babacan’a görülmemiş gaz
Siyaset

Bu habere kendileri bile inanmıyor! Gültekin Uysal’a ve Babacan’a görülmemiş gaz

CHP'nin arka bahçesi haline gelen BirGün paçavrası, oyları toplam yüzde 2'yi bulamayan DEVA Partisi ve Demokrat Parti'yi gazlayıp AK Parti'nin adayı olarak göstermeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 12:56:00 -
Bu habere kendileri bile inanmıyor! Gültekin Uysal’a ve Babacan’a görülmemiş gaz

Yapılan tüm anketlerde, Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde 1'in altında. AK Parti'den ayrılan DEVA Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1 dolaylarında seyrediyor. Seçimler öncesinde tüm umutları tükenen muhalifler, bu oy oranlarına rağmen Demokrat Parti ile DEVA'yı AK Parti'nin rakibi olarak tanıtıp gazlamaya çalıştı.

BirGün'de yer alan bir haber ağızları açık bıraktı. Haberde, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin "AK Parti sornası merkez sağa oynadığı" ileri sürüldü.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, son dönemlerde merkez sağ siyasette etkisini artırdı. İki lider, AKP sonrasında merkez sağın ana aktörü olmaya aday. Abdullah Gül destekli DEVA, Kürt oylarına da talip. Demokrat Parti ise gözünü Nurcular ve Süleymancılara dikmiş durumda."

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