Bu habere kendileri bile inanmıyor! Gültekin Uysal’a ve Babacan’a görülmemiş gaz

Yapılan tüm anketlerde, Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde 1'in altında. AK Parti'den ayrılan DEVA Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1 dolaylarında seyrediyor. Seçimler öncesinde tüm umutları tükenen muhalifler, bu oy oranlarına rağmen Demokrat Parti ile DEVA'yı AK Parti'nin rakibi olarak tanıtıp gazlamaya çalıştı.

BirGün'de yer alan bir haber ağızları açık bıraktı. Haberde, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin "AK Parti sornası merkez sağa oynadığı" ileri sürüldü.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, son dönemlerde merkez sağ siyasette etkisini artırdı. İki lider, AKP sonrasında merkez sağın ana aktörü olmaya aday. Abdullah Gül destekli DEVA, Kürt oylarına da talip. Demokrat Parti ise gözünü Nurcular ve Süleymancılara dikmiş durumda."