0553 313 94 23

Bu habere dikkat! Tam 11 kente uyarı...

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 06:24
Bu habere dikkat! Tam 11 kente uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor.

Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 05:23
  1. Osmaniye
  2. Ardahan
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Ordu
  6. Niğde
  7. Nevşehir
  8. Kahramanmaraş
  9. Kırşehir
  10. Kayseri
  11. Adana
  12. meteoroloji
  13. sağanak
  14. sel
  15. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li başkan tutuklandı!
    1. HDP'li başkan tutuklandı!
    2. Sudan'da muhalefetten "anayasa..
    3. Gören hemen polise haber verdi…..
    4. İstanbul'da akaryakıt istasyonu soygunu
    5. İki terörist etkisiz hale getirildi
    6. Amerikan Devletleri Örgütü'nden..
    7. Endonezya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    8. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.....
    9. 'Su-35'ler, F-35'lerle rekabet edecek..
    10. Türkiye'den Erbil misillemesi! Yerle..
    11. 2019 YKS'ye İmam Hatip damgası
    12. Endonezya'nın Komodo Adası 2020'de..
    13. Twitter'dan duyurdu! 6 bin 592 araç..
    14. Meksika harekete geçti… 14 milyar..
    15. Bu habere dikkat! Tam 11 kente uyarı...
    16. 11. Kalkınma Planı Genel Kurul'da..
    17. Bakan açıkladı... 4'ü çocuk 7 kişi kayıp
    18. Kimliği ve fotoğrafları yayımlandı.....
    19. ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı..
    20. Kolejli anne sınava "doğum arası" verdi
    21. Arjantin'de kaybolan denizaltının..
    22. Önce kasadaki parayı sonra sigarayı..
    23. Önce kasadaki parayı sonra sigarayı..
    24. Beyoğlu'nda şüpheli ölüm
    25. TBMM kararları Resmi Gazete'de
    26. Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun
    27. Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi..
    28. Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale..
    29. Birbirine muhalif isimler aynı yerde..
    30. Bulgaristan’da TÜRKSOY Gençlik..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?