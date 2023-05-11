Bu haber ilkesiz medyada yok! AK Partili biri bunu yapsa neler olurdu neler

Gaziantep'te CHP'liler, AK Parti Gençlik Kolları'nın seçim standına silahlı, yumruklu saldırıda bulundu. Saldıranlardan biri, elindeki silahı ateşledi. Söz konusu şahsın CHP Şehit Kamil Belediye Meclis Üyesi olduğu belirlendi.

Söz konusu haber, ilkesiz CHP medyasında yer almadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Ne kadar ilkesiz insanlar ki, Erzurum'da hangi partiden olduğu bile belli olmayan kişilerin, AK Parti sempatizanı olduğu ihtimaliyle suçlayıp Cumhur İttifakı'nı hedef gösteriyorlar. Fakat kendileri, CHP'nin Şehit Kamil Meclis Üyesi olan adamın eyleminin sanki kendileriyle bir ilgisi yokmuş gibi üstünü örtmeye çalışıyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO