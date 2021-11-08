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Gündem Bu haber ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor
Gündem

Bu haber ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor

Kiradaki fahiş fiyatlar kiracı ile ev sahiplerinin arasını bozdu. Hukukçular, ev sahibinin kiranın artırılması, kiracının da düşürülmesi için tespit davası açabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:47:00 -
Bu haber ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor

Kirada fahiş yükselişler ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Zamda tavan oranın aşılmasına ve çeşitli bahanelerle evden çıkartılmak istenen kiracılar, ev sahiplerini dava için soluğu mahkemede aldı. Mülk sahipleri de 5 ve 10 yıl oturan kiracılarına tahliye için mahkemelerin yolunu tuttu. Kiralardaki fahiş artışlardan dolayı kiracı ve mal sahipleri arasında uyuşmazlıkların arttığına işaret eden Avukat Elvan Kılıç, kira artışı için sözleşmesinin bir yıldan daha uzun süreli olması gerektiğinin altını çizerek “Kira artış üst sınırı kanunla çizilmiştir. Madde gereği, en yüksek artışın, bir önceki kira yılında TÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre değişim oranını geçmemek koşuluyla yapılması gerekiyor. Kira başlangıcına göre hesaplanacak, kira yılı için belirlenen şartın dışında yapılan artışlar geçerli değildir” dedi.

Kira sözleşmeleri, zayıf konumdaki kiracıyı korur 

Kira sözleşmelerinin, zayıf konumdaki kiracıyı koruma niyetinde olduğuna işaret eden Avukat Elvan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ev sahibi kiranın artırılması, kiracı da düşürülmesi için tespit davası açabilir. Beş yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak, hakkaniyete uygun biçimde kira bedeli belirlenecektir.”

 

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