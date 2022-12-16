Bu haber Cim-Bom'u fena üzecek!

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Dembele konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda golcü arayışları hız kazandı. Gomis ve Haris Seferovic'ten umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar Dembele transferinde ısrarcı. Okan Buruk'un "iyi bir opsiyon" olarak gösterdiği Moussa Dembele için İngiliz ekipleri birbirine girdi. Nedeni ise Fransız oyuncunun Premier Lig'de yabancı değil İngiliz futbolcu statüsünde oynama şansını elde etmesi... West Ham, Manchester United ve Chelsea'den sonra şimdi de Aston Villa'nın da Dembele'yi kadrosuna ekleme şansını değerlendirmek istediği belirtiliyor.

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) kurallarına göre; bir oyuncu 21 yaşına gelmeden önce aynı kulüpte 3 yıl geçirmesi halinde yerli oyuncu statüsü kazanıyor.

G.Saray, Okan Buruk'un takımda görmek istediği Moussa Dembele için elini çabuk tutacak. Fotomaç'ın haberine göre Cimbom birçok talibi olan Lyon'lu golcüye son olarak Aston Villa'nın da kancayı takması üzerine çalışmalarına hız verdi.

26 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmeler sıklaştırıldı. Fransa'dan gelen bilgilere göre ise Dembele karar verme konusunda biraz daha beklemekten yana. Dembele'nin Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta görev aldı. 26 yaşındaki yıldız forvet, 2 gol katkısı sağladı. Mali asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 58 maçta 23 gol attı. 1.87 boyundaki golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.