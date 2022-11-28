Bu haber bazılarına kapak olsun!

Kızları Ela ve Leyla'ya mevlit okutan oyuncu Seda Bakan'dan samimi bir açıklama geldi.

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seda Bakan, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gönderisine esprili bir not düşen Bakan, "Bittim gözün aydın" şarkısını kendime armağan ediyorum" dedi. Seda Bakan'ın paylaşımı takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

Öte yandan geçtiğimiz ikinci kez anne olan ve kızı Ela için evinde mevlit okutan oyuncu, katıldığı etkinlikte bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan, "Ben Leyla'da da mevlit yaptım ve paylaştım. Kendi örf ve adetlerimizi seviyorum. Dinimizi yaşamaya çalışıyorum, bunlar bana yaşama sevinci veriyor. Aile hayatıma çok dikkat ederim" demişti.