Bu gurur Türkiye’nin

Türkiye’nin savunma alanında kendi kendine yeter hale gelmesi ve üstün nitelikli savunma sanayi hamleleri, emperyalistlerin kirli oyunlarını bir bir bozuyor. Savunma sanayi tarihinde bugüne kadar yapılmayanları yapan, kendi savunma sistemlerini geliştiren Türkiye, yıllarca Batı’ya mahkum yaşayan Körfez ve Asya ülkelerinin savunma alanındaki bağımlılığını ortadan kaldırdı. Son yıllarda hız verdiği savunma sanayinde emin adımlarla yürüyen Türkiye, yakın coğrafyalardaki stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Pakistan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Özbekistan’dan Ürdün’e, Senegal’den Suudi Arabistan’a kadar onlarca dünya ülkesinin ordularında Türkiye’nin ürettiği araç ve silahların boy gösteriyor.

TSK’NIN ELİ RAHATLADI

Savunma sanayiine yapılan yatırımların meyvesini vermesi sonucu dışa bağımlılık hususunda gittikçe eli rahatlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) diğer pek çok proje ile de gücüne güç katıyor. Özellikle savunma sanayisinde yaptığı atılımla çağ atlayan Türkiye, milli helikopterden tanka, gemiden uçağa kadar yerli ve milli silah projeleri ile küresel güçleri rahatsız ediyor. Kendi tank ve insansız hava aracını üreterek yıllarca Batı hegemonyası altında inleyen ülkelere de önemli satışlar gerçekleştiren Türkiye, kendisinin ve çevre ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye geldiğini bir defa daha ispatladı.

SAVUNMANIN GÜCÜ

Milli üretim seferberliğine gidilen savunma sanayiinde Pakistan’a 30 adet T129 ATAK helikopteri ve 4 korvet, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 700 adet paletli zırhlı araç, Malezya’ya 118 8X8 zırhlı araç satan Türkiye, Katar’a ise 214 adet NMS 4X4 zırhlı araç verdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in hayran kaldığı 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçtan 24 adet satın alan Özbekistan, Türk zırhlısını tercih eden etkin ülkeler arasında yer aldı. Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal’e 25 tane satılan zırhlı araçlar şimdilerde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın konvoyunda güvenlik amaçlı kullanılıyor.

Türkiye’nin ihraç ettiği savunma ürünlerinden diğer öne çıkanlar şunlar:

Paletli ve Tekerlekli Zırhlı Araç: Bu araçlar, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a satıldı.

Atış Sistemleri, Telsiz: Geçmişte ABD ve Uruguay gibi ülkelere de satışı yapılan telsizler ve bazı atış sistemleri geçen yıl Ürdün’den Pakistan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Endonezya’ya kadar gönderildi.

Tekerlekli Zırhlı Araç: Türkiye’nin ürettiği tekerlekli zırhlı araçlar artık Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn ordularının da vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Yüksek Süratli Botlar: Türk tersanelerinde üretilen botlar, Malezya’dan Gürcistan’a, Mısır’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Katar’dan Pakistan’a kadar farklı ülkelerin ordularına da hizmet veriyor.

Karakol Botu: Türkiye’nin karakol botu kardeş ülke Türkmenistan Ordusu’na da satıldı.

F-16 Modernizasyonu: Türkiye, geçen yıl Ürdün ve Pakistan’ın F-16 uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştirdi.

Uçuş Simülatörü: Havacılık eğitiminde büyük önem taşıyan ve pilotların yetişmesini sağlayan uçuş simülatörleri artık Güney Kore ve Pakistan tarafından da tercih ediliyor.

122 mm Roket (Cirit): Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği Cirit roketi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ordusu için de hizmet veriyor.

Mini İnsansız Hava Aracı: İnsansız hava araçları konusunda hızlı bir atılım yapan ve kısa bir süre sonra ANKA’nın silahlısını da üretmeye çalışan Türkiye, mini insansız hava araçlarını Katar’a da sattı. ANKA’ların da ilerleyen dönemde satışları planlanıyor.

Denizde İkmal Tankeri: Pakistan Ordusu, Türkiye’nin ürettiği ikmal tankerini kullanmaya başladı..