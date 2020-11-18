Bu görüntüye 9 bin TL ceza kesildi
Otoyolda motosiklet yarışı yapan gençlere 9 bin 750 lira ceza kesildi.
Hatay'da mobese ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yarışanların N. B. ile S.S.Ç. ve H.M. isimli şahıslar olduğu tespit ederek yarışta kullanılan motosiklet ile birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan 2 otoyol yarışçısına, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç kullanma kurallarına aykırı davranmaktan 9 bin 750 lira cezai işlem uygulandı.
Ele geçirilen ve trafik tescil kaydı bulunmayan motosiklet ise trafikten men edildi.