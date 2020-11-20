Bu görüntüleri de arşivleyelim bir kenara! Ömrümüz CHP'ye FETÖ'yü anlatmakla geçiyor

Her fırsatta 'FETÖ ile biz mücadele ettik ömrümüz FETÖ ile mücadele etmekle geçti' diyen CHP'lilerin aslında FETÖ'ye nasıl sahip çıktığı her gün bir başka detayla ortaya çıkıyor. Devletin içine sızan FETÖ'nün temizlenmesi için hükümet ara vermeden çalışmalarını sürdürürken bu lafları eden CHP'liler ise bu temizlenmeye köstek olmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu Digitürk'ü tehdit etmişti

Bilindiği üzere FETÖ'yle en güçlü mücadeleyi verdiğini iddia eden 15 Temmuz hain darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'ndaki tankların arasından elini kolunu sallayarak çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda örgüt kanallarının Digitürk'ten çıkarılmasına tepki göstermişti. Bu kararı veren savcıların hukuku çiğnediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Digitürk'ü de tehdit ederek, “Bunun bir bedeli vardır. Digiturk bedelini ödeyecektir” demişti.

Yarkadaş, FETÖ kanalları kapatılırken yaygara koparmıştı

Öte yandan FETÖ'yle mücadele ettiğini iddia eden CHP'lilerden biri de eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş oldu. Ancak Yarkadaş'ta genel başkanları gibi sadece lafa gelince FETÖ ile mücadele etti. Yarkadaş'ın da örgütün medya kanalları kapatılırken yaygara koparanlardan biri olduğu görüntüler hala unutulmadı. CHP'li Yarkadaş, FETÖ'nün kanallarının Türksat'tan çıkarılacak olmasını katıldığı bir televizyon programında eleştirerek 'Bunun adının halkın haber alma hakkının engellenmesi' olarak göstermişti. Yarkadaş, FETÖ kanallarının kapatılacak olmasının hiçbir şekilde kabul edilemez bir durum olduğunu ve hiçbir şekilde buna meşruiyet aranamayacak olduğu söylemişti.