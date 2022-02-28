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Gündem Bu görüntüler "Kiev'deki uçak savarlar" diye servis edildi... Gerçek çok başka çıktı
Gündem

Bu görüntüler "Kiev'deki uçak savarlar" diye servis edildi... Gerçek çok başka çıktı

CNN TÜRK'ün, "Kiev'deki uçak savar görüntüleri" diye servis ettiği görüntüler, Rusya - Ukrayna savaşı başlamadan önce yayınlanan bir animasyona ait çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 14:21:00 -

Rusya'nın Ukrayna operasyonu beşinci gününe girerken, sosyal medya ve basındaki bilgi kirliliği de dikkat çekiyor. Gerçekliği teyit edilemeyen görüntü ve fotoğrafların yanı sıra geçmişte dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok sayıda video da yeni gibi servis ediliyor.

CNN Türk'ün de canlı yayında "Geceye dair sıcak bir görüntü" diye servis ettiği görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan İkinci Dünya Savaşı temasının işlendiği bir animasyona ait olduğu ortaya çıktı.

Moderatör Yasin Erçağlayan, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" ifadelerini kullanırken, görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.

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