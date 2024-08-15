Bu görüntüler İstanbul’da çekildi! Herkesi tehlikeye attılar

Zeytinburnu'nda seyir halindeki minibüsün kapısına tutunarak ilerleyen patenli 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar trafikteki bir başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Patenli 3 kişi, seyir halindeki minibüsün açık olan kapısına tutunarak yolculuk yaptı. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan gençler, uzun süre bu şekilde ilerledi. O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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