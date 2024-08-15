  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray'dan Gazze ve Hamas açıklaması: Yarın önemli bir gün olacak

Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Kassam iğne deliğinden füze geçirip siyonistleri perişan etti

Elon Musk bile yapamamıştı! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak Hyperloop teknolojisi çıkışı

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Bakan Güler'den F-16 görüşmesi açıklaması

THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar

'Türkler soykırım yaptı' diyen Fransız dernekten Ekrem'e plaket
Yaşam Bu görüntüler İstanbul’da çekildi! Herkesi tehlikeye attılar
Yaşam

Bu görüntüler İstanbul’da çekildi! Herkesi tehlikeye attılar

Yeniakit Publisher
2024-08-15 10:42:00 -

İstanul Zeytinburnu’nda üç patenli genç, minibüsün kapısına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Zeytinburnu'nda seyir halindeki minibüsün kapısına tutunarak ilerleyen patenli 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar trafikteki bir başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Patenli 3 kişi, seyir halindeki minibüsün açık olan kapısına tutunarak yolculuk yaptı. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan gençler, uzun süre bu şekilde ilerledi. O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüksekova'dan bereket fışkırıyor
Yüksekova'dan bereket fışkırıyor

Yaşam

Yüksekova'dan bereket fışkırıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Korku dolu anlar! Araçlar vızır vızır geçiyordu
Korku dolu anlar! Araçlar vızır vızır geçiyordu

Yaşam

Korku dolu anlar! Araçlar vızır vızır geçiyordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23