Bu görüntüler belgeselleri aratmıyor
Denizli'de kaydedilen görüntüler belgeselleri aratmadı. İşte, o anlar...
Denizli'de Arazi şartlarında güvenliği sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan fotokapanlar, vahşi yaşamı birbirinden ilginç anlara tanıklık etti. Yaban hayatının şehrin farklı noktalarına ve özelliklede ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar takılan görüntüler belgeselleri aratmadı. Denizli'nin dağlarında belgeseli aratmayan görüntüler de tilki, dağ keçileri ve kızılgeyik görüntüleri fotokapanlara yansıdı.