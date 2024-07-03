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Yaşam Bu görüntüler belgeselleri aratmıyor
Yaşam

Bu görüntüler belgeselleri aratmıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-03 19:55:00 -

Denizli'de kaydedilen görüntüler belgeselleri aratmadı. İşte, o anlar...

Denizli'de Arazi şartlarında güvenliği sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan fotokapanlar, vahşi yaşamı birbirinden ilginç anlara tanıklık etti. Yaban hayatının şehrin farklı noktalarına ve özelliklede ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar takılan görüntüler belgeselleri aratmadı. Denizli'nin dağlarında belgeseli aratmayan görüntüler de tilki, dağ keçileri ve kızılgeyik görüntüleri fotokapanlara yansıdı.

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