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Bu görüntü Gölbaşı'ndan! Vatandaşlar felaketi yaşadı

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda, bir çok araç toprağa ve kayalara gömüldü.

25 Ekim 2018 Perşembe 19:45
Bu görüntü Gölbaşı'ndan! Vatandaşlar felaketi yaşadı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan otomobilleri yuttu.

Kaya parçaları köy meydanına indi

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde sabahın erken saatlerinde yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında köyün üst kesimlerinde bulunan dağlardan kopan kaya parçaları köy meydanına indi.

Otomobiller kayaların arasına gömüldü

Yaşanan heyelandan dolayı köyde park halinde bulunan bir çok otomobil toprak ve kayaların arasına gömüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelanda büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Kaymakam, köylülerle bir araya geldi

Otomobillerin, içme suyu hattının, arazilerin ve yolların büyük hasar gördüğü köyde Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu incelemelerde bulundu. Kaymakam Aksoy burada köylülerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Yaşanan heyelan sonrası olay yerine gelen İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışmalara başlandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:45
  1. Adıyaman
  2. 20 Dakika
  3. Gölbaşı
  4. Can Aksoy
  5. Erdinç Ağcakoyunlu

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