Bu görüntü Çankırı'da çekildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak Çankırı'da görüntülendi.
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
Türkiye’de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi.
Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.