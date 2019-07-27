Bu gezicilerin TRT’de ne işi var?

Mustafa Durmaz İstanbul

AK Parti’ye verilen oylarının çalınmasına tek kelime etmeyip, Ekrem İmamoğlu üzerinden ‘mağdur’ edebiyatı yapan isimler, bir kez daha devletin kapısına dayandı. Her fırsatta AK Parti Hükümetini karalayan, sosyal medya paylaşımları ile milleti galeyana getirmeye çalışan sanatçı bozuntuları, devlet paralarını cebe indirmek için gün sayıyor.

Maskeli provokatörler

Tarihin en büyük yolsuzluğunun gerçekleştirildiği İstanbul seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu aleyhine kampanya yürüten, AK Parti Hükümeti’ne karşı provokatif paylaşımlarda bulunan sanatçı bozuntuları, yeniden iktidardan semirmeye başladı. Eylül ayında TRT-1 ekranlarında yayımlanması planlanan “Şampiyon” isimli dizinin oyuncuları, millet düşmanlarından oluştu. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlanacak diziyle el sıkışan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Türkiye’nin yangın yerine çevrildiği gezi teröründe en ön saflarda yer almıştı. Batı finansörlüğünde gerçekleşen olaylara gaz maskesiyle katılan Atiksoy, eylemlerde provokatörlük yapmaktan geri durmadı.

Hırsızların safında yer aldı

Çukur dizisiyle tanınan oyuncu İlayda Alişan da yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan Şampiyon’la anlaştı. CHP’nin oy hırsızlığını savunan İlayda Alişan, 7 Mayıs’ta “Her şey çok güzel olacak” diyerek tarafını hırsızlardan yana kullandı. Çukur dizisindeki tecrübesizliğini siyasi paylaşımlarla örtmeye çalışan Alişan, 24 Haziran tarihli paylaşımında, “İçim içime sığmıyor! Ne güzel bir şey oldu. Her şey çok güzel oldu, içim umut doldu” ifadelerini kullandı.

Milli iradenin oylarını gasp edenleri savunan oyuncuErkan Avcı, TRT’nin yeni projesinde yer alacak isimlerden biri. 6 Mayıs’ta “Her şey çok güzel olacak” diyerek CHP’ye desteğini gizlemeyen Avcı, sosyal medya hesabından AK Parti karşıtlığı yapıyor.

Yalanda aktif rol aldı

İdeolojik obsesyonlarını sanat adı altında topluma empoze etmeye çalışanlardan biri olan Erkan Avcı, Fatih Portakal tarafından paylaşılan “Tek zarf ve içine konan 4 adet oy pusulası. Üçünde hile yok, 1’i hileli. Akıllara ziyan bir durum. İptal ettiniz en azından hepsini iptal etseydiniz! AKP, YSK eliyle alınan karara mutludur. Peki sorgulayan vicdanlar?” tweetini paylaşıma sundu. “Sedatalbayrak” isimli kullanıcının “Öyle bir medya düzeni kurdular ki artık kendilerinin bile doğruyu bulma-bilme ihtimali yok” tweetini de paylaşan Avcı, üçüncü sınıf solcuların idoloğu Barış Yarkadaş’ın, “Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaları, Halk TV, KRT, Tele1 ve Fox’un dışında hiçbir kanal vermiyor. Bu nasıl gazetecilik Bari izleyicinize saygı duyun” tweetini paylaştı.

Vatan hainliğine devam...

TRT’de yeni sezonda yayınlanacak Şampiyon dizisinde rol alacak bir başka oyuncu Erdal Özyağcılar da CHP’nin İstanbul seçimlerindeki oy hırsızlığına sahip çıkan isimler arasında yer alıyor. Özyağcılar, YSK’nın yeniden seçim kararı sonrası hırsız CHP’nin yardımına koşarak “#HerseyGuzelOlacak” başlığı altında seferberlik ilan etti. Ayrıca küfürbaz Levent Üzümcü’nün Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilmesini hazmedemeyen Erdal Özyağcılar, “1980-2015 yılları arasında yaklaşık on filmde, bir o kadar tiyatro oyununda, on beş dizi film projesinde 35 yıldır ‘Vatan Hainliği’ne devam ediyorum. Levent Üzümcü kardeşime selamlar” demişti.