Bu gerçeği başkaları yüzlerine vurunca kuduruyorlar… CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba ‘tek parti’ itirafı

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Halk TV'de İsmail Saymaz ile birlikte “Şimdiki Zaman Siyaset” programına konuk olan Barış Yarkadaş kendi partisi CHP’nin kirli geçmişiyle ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti’yi ‘tek adam rejimi’ olmakla itham eden Yarkadaş buna örnek olarak ise kendi partisi CHP’nin ‘tek parti’ diktatörlüğü dönemini verdi.

Yarkadaş şunları söyledi;

"Arkadaş toplantı yapacaksanız, Diyarbakır'ın sorunları konuşulacaksa vali tüm siyasi partilerin tüm partilerin ilçe başkanlarıyla konuşur. Ama siz tıpkı tek parti dönemindeki gibi hem vali hem o ilin il başkanı rolüne soyunursanız bu olmaz."

Kirli geçmişleriyle alakası hiçbir eleştiriyi kabul etmeyen CHP’lilerin ‘tek parti’ döneminde uygulanan zulümleri ve rezillikleri kendi ağızlarıyla istemeden de olsa kabul etmeleri manidar karşılandı.

CHP’nin 27 yıllık ‘tek parti’ zulmü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘tek adam’ olmakla suçlayan CHP’nin kirli geçmişi ise akılalmaz rezillikler görülmemiş kepazelikler ve diktatörlüğün en üst sınırının yaşandığı zulüm örnekleriyle dolu

CHP, Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesine kadar geçen 27 yıl boyunca gerçekleşen 6 genel seçimi “açık oy, gizli tasnif” denilen kepazelikle yaparak ‘tek parti’ diktatörlüğüne imza attı.

Demokrasinin ayaklar altına alındığı 27 yıllık tek parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen 1923, 1927, 1931, 1935 ve 1939 ve 1946 seçimlerinde “açık oy gizli tasnif” denilen kepazelik sergilendi

Tek parti iktidarı döneminde, CHP il başkanları, aynı zamanda o ilin hem valisi, hem belediye başkanlığı görevini de üstleniyordu. Belediye başkanlığı için CHP iktidarında seçime bile gerek görülmüyordu.