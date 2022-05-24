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Gündem Bu gençlikten cacık olmaz! Yine Boğaziçi yine rezalet
Gündem

Bu gençlikten cacık olmaz! Yine Boğaziçi yine rezalet

Ülkede yozlaşının başını çeken Boğaziçi Üniversitesi’nde, mikrofonla “Dikkat dikkat, Allah konuşuyor” diyen öğrenci hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 11:37:00 -

Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık grubu ahlaki yozlaşının bir örneği daha gözler önüne serdi. Kendini öğrenci diye nitelendiren bir şahıs eline aldığı aldığı mikrofonla ve alkolün etkisi ile  “Dikkat dikkat, Allah konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Kendini ifade özgürlüğü diye savundu

Video muhafazakar kesim tarafından tepkiyle karşılanırken, bir grup ise soruşturma açılmasıyla birlikte ifade özgürlüğünün yok sayıldığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada muhafazakar kesimlerin tepki gösterdiği videoyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Videoda bir kişinin arkadaşlarıyla birlikte dans ettiği ve ‘Dikkat dikkat! Allah konuşuyor’ dediği duyuluyor.

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