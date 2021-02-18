  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu gelişme ABD’de deprem etkisi yapabilir! F-35'lerde büyük kriz
Dünya

Bu gelişme ABD’de deprem etkisi yapabilir! F-35'lerde büyük kriz

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü Başkanı Prof. Aleksey Maslov, Çin'in F-35 üretiminde kullanılan nadir toprak elementleri konusunda ABD'ye ambargo uygulayabileceğini ve bu durumun savaş uçakları üretimini sekteye uğratabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:49:00 -
Bu gelişme ABD’de deprem etkisi yapabilir! F-35'lerde büyük kriz

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü Başkanı Prof. Aleksey Maslov, Vzglyad gazetesine açıklamasında, Çin'in nadir toprak elementleri alanında ABD'ye ambargo ilan etme olasılığını incelediği yönündeki haberi değerlendirdi.

Çin'den ithal edilen nadir toprak elementlerinin ABD'de F-35 savaş uçakları dahil çok sayıda askeri teçhizat üretiminde kullanıldığını söyleyen uzman, "Ayrıca Çin metalleri, mikro devre ve mikroçip gibi ileri teknolojilerin üretiminde kullanılıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Çin'in ambargo uygulaması durumunda, ABD'nin teoride az miktarda nadir toprak metallerini Güney Afrika'dan ithal edebileceğini dile getiren Maslov, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Rusya'dan da ithal edebilirler, ama Moskova'nın böyle bir adım atması pek olası değil. Latin Amerika'da da nadir toprak elementlerinin büyük yatakları var. Mesela Kolombiya'da. Ama orada uzun zamandır ve emin bir şekilde Çin işletmeleri faaliyet gösteriyor. Böylece Pekin gerçekten de Washington'un nadir toprak elementlerine erişimini kademeli olarak kapatabilir".

Çin'in ambargo ilan etmesi durumunda, bunun, nadir toprak elementlerinin kullanıldığı mikroçipler, kartlar ve diğer benzer ürünlerin fiyatlarında dünya genelinde bir artışa yol açacağını belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama diğer yandan Çin de ABD'de üretilen ve üretiminde Çin'den alınan nadir toprak elementlerinin kullanıldığı elektronik ürünler ithal ediyor. Bu nedenle Pekin, Washington'a karşı bu tür yaptırımları değerlendirirken son derece dikkatli davranıyor".

Daha önce Financial Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin ABD ve Avrupa'nın savunma sanayisini bozmak için nadir toprak metallerinin ihracatını yasaklama olasılığını değerlendirdiğini öne sürmüştü.

ABD ve Avrupa Birliği, nadir toprak elementlerinin yüzde 80'ini Çin'den ithal ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için beklentisini açıkladı! Dikkat çeken iddia
Ekonomi

Altın için beklentisini açıkladı! Dikkat çeken iddia

Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, altın yatırımcılarına 2021 ortalarında ons altının tekrar 2 bin dolar üzerine çıkabileceğini belirtti. ..
ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz
Dünya

ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz

Rusya, ABD’nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

Bir hayal daha gerçekleşti! Bakan Soylu açıkladı! Bu bir devrim
Gündem

Bir hayal daha gerçekleşti! Bakan Soylu açıkladı! Bu bir devrim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan muharebe ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay