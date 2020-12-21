Bu gece 397 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Güneş Sistemi'ndeki iki gaz devi, Jüpiter ve Satürn, dünyanın gökyüzünde yaz aylarından beri birbirine yaklaşıyor.

İkilinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve "Büyük kavuşum" adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor.

İki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük kavuşum" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Sonraki yaklaşma 2080'de

Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni olan Jüpiter ve Satürn'ün, tam da Kış Gündönümü tarihi olan 21 Aralık 2020 gecesinde birbirlerine çok yakın bir konuma geleceklerini ve birbirlerinden sadece 0,1 derece uzaklıkta bulunacağını ifade eden Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Bu yakınlaşmalar hep eşit olmazlar. Buna benzer bir yakınlaşma (kavuşum) 1623 yılında gerçekleşmişti. İki gezegenin birbirlerine en yakın kavuşumu ise, 800 yıl kadar önce, 1226 yılında gerçekleşti. Bundan sonraki ilk kavuşum 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek" diye konuştu.