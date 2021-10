Bu GAYret niye Fatih? Altaylı eşcinsellerle mi takılıyor?

yeniakit.com.tr

28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla tanınan yazar Emine Şenlikoğlu’nu söylemediği bir söz üzerinden hedefe koyanlar kervanına 28 Şubat’ın operasyonel elemanı Fatih Altaylı da katıldı. Şenlikoğlu’nun bir röportaj sırasında sarfettiği “Ateizm ve deizmde anne-baba ve evlatla evlenme yasağı yoktur. Bu yasak dinlerden gelir” sözlerini çarpıtarak “Ateist veya deistler anneleriyle evlenebilir” şeklinde pazarlayan algı operatörlerinin kayığına binen Altaylı, skandal bir yazıya imza attı.

Müslümanlara olan bütün kinini kustu

Habertürk’te kaleme aldığı ve Müslümanlara olan bütün kinini kustuğu köşe yazısında “Şenlikoğlu'na ‘Yahu çevrende deist ve ateist yok. Cinsel yaşamını nereden bu kadar iyi biliyorsun, yoksa sen onlarla mı takılıyorsun!’ diye soracağım ama o da manasız” diye yazan Altaylı’ya cevap ise sosyal medya kullanıcılarından geldi. 28 Şubat artığı sözde yazara “Sen geçmişte ‘Eşcinsellerden vergi alınmasın’ demedin mi? Dünyanın en ünlü gay tanışma uygulaması Türkiye’de yasaklandığında, nasırına basılmışçasına ayağa fırlamadın mı? ‘Kardeşim bu ülkede gay olmak yasak mı!’ diye sorarak ‘yumuşak’ karnını gözler önüne sermedin mi? Emine Şenlikoğlu'na sallıyorsun ama, peki ya sen eşcinsellerle ilgili konularla neden bu kadar ilgileniyorsun? Yoksa onlarla mı takılıyorsun” diye soran sosyal medya kullanıcıları, Altaylı’yı ilkeli olmaya davet etti.

Fatih Altaylı’nın Emine Şenlikoğlu’nun söylediklerini “zırva” olarak nitelendirdiği “zırvanın dikâlâsı” yazısı şöyle:

“Emine Şenlikoğlu’nun zırvalarını eleştirecek halim yok. Deizmin ve ateizmin ne kadar kötü bir şey olduğunu vurgulamak için, deist ve ateistlerin seks hayatına girmiş, bu kişilerin sapkın olduklarını anlatmış, deist ve ateistlerde ensest ilişkilerin çok yaygın olduğunu söylemiş. Falan filan. Bir alay zırva. Tevil gerekmez. Zannedersin her gün kanalların “fantezi programı” haline gelen kuşaklarını dolduranların alayı “deistler ve ateistler”. Oysa tam tersi, her türlü eş değişimi, aile içi seks, serbest seks gibi öykülerini ekran karşısında fütursuzca anlatanların, cinsel hayatını alenileştirenlerin büyük bölümü en azından görüntü itibarıyla son derece muhafazakar tipler. Hani komşudan çıkarken görsen “Hatimden geliyor” zannedersin ama meğerse komşunun yatağından geldiğini itiraf eden tipler. Bu mevzuyu uzatırım ama konumuz o değil. Emine Şenlikoğlu’na “Yahu çevrende deist ve ateist yok ateistlerin cinsel yaşamını nereden bu kadar iyi biliyorsun. Yoksa sen onlarla mı takılıyorsun!” diye soracağım ama o da manasız. Benim çevremde epey bir deist ve ateist var, hiçbirinin böyle bir şeyini görmedim ki, ateist ve deistlerle işi olmaması gereken Emine Şenlikoğlu görmüş olsun. Bu yüzden buna da girmeyeceğim. Benim asıl sormak istediğim soru şu: “Bunlar nereden aklınıza geliyor?” Gerçekten merak ediyorum. Kendini Müslümanların sözcüsü ya da İslamcı olarak tanıtan bu tipler neden inançsızlığın kötülüğünden söz ederken sadece ve sadece “cinsel içerikli” örnekler üzerinden hareket ediyorlar. Niye akıllarına başka bir şey gelmiyor. (…) Vardır elbet bir nedeni. Kim bilir belki de, bu uç örnekleri vererek, uç olmayanları meşrulaştırıyorlar. Ama yine de bir dini bu kadar ucuzlatmak hoş olmuyor. Sanki ensest ilişki dışındaki her şeyi meşrulaştırıyorlar ve belki de asıl amaç buymuş gibime geliyor. Arkasında başka fantastik ve psikolojik nedenler yoksa eğer.”