Bu fuar sadece bebek ve çocuklar için

Bursa’da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı Junioshow Fuarı, 14-16 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık şirketinin güçlü organizasyon tecrübesiyle düzenlenen Junioshow, dinamik yapısıyla sektör temsilcilerine uluslararası pazarların ve yeni ticaret bağlantılarının yolu açılıyor.

Sektörde 4 bina yakın firma var

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’deki bebe çocuk hazır giyim üretiminin yüzde 50’den fazlasının Bursa’da gerçekleştirildiğini söyledi. Sektörde 4 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğini ve toplamda 80 bin kişiye istihdam sağlandığının bilgisini veren İbrahim Burkay, BTSO olarak sektörün üretim ve ihracat potansiyelini güçlendiren önemli projelere imza attıklarını kaydetti.

43 ülkeden 11 bini aşan ziyaretçi

Ticaret Bakanlığı destekleriyle sektöre dönük 4 UR-GE projesini hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda bugüne kadar 24 alım heyeti faaliyeti düzenlediklerini belirten Başkan Burkay, “Bu heyetlerle 43 ülkeden 11 bini aşkın yabancı alıcı ağırlarken, firmalarımızın toplamda 42 bin iş görüşmesine olanak sağladık.” dedi.

Junioshow kapsamında 14 Kasım tarihinde ikili iş görüşmeleri organizasyonu düzenlenecek. Junioshow ayrıca trend alanları, seminerler ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.