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Gündem Bu fotoğraflar sonrası Ali Koç açıklama yapmalı
Gündem

Bu fotoğraflar sonrası Ali Koç açıklama yapmalı

Gezi'deki provokatörlere bir desteği olmadığını söyleyen Ali Koç'a çağrı yapan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Divan Otelindeki fotoğrafları yayınlayarak, "Bu fotoğrafları gösterdikten sonra Ali Koç’un bir açıklama yapması lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:50:00 - 2021-10-22 13:03:06

10 ülkenin Türkiye’de “Yerli Soros” Osman Kavala hakkında yaptığı skandal çağrının ardından Gezi Parkı provokasyonu sırasında yaşananlar tekrar gündeme geldi.

Ali Koç’un da Divan Otel’de Gezici provokatörlere verdiği destek yine gündeme gelirken, Koç cephesi eylemcilere herhangi bir destek vermediklerini savundu.

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili’nde, Koç’un açıklaması masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Divan Otel’de Gezicilerin çekilmiş görüntülerini yayınlayarak Ali Koç’a çağrı yaptı.

Koç’a kişisel karşıtlığının olmadığını vurgulayan Karahasanoğlu, “Ali Koç (olayların) sonrasında ‘bir desteğim yok’ dedi. E ben de bu fotoğrafları gösterdikten sonra Ali Koç’un bir açıklama yapması lazım.” ifadelerini kullandı.

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