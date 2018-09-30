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Bu fotoğraflar Konya'da çekildi! Gün batımında görsel şölen

Konya'da gündüz merada otlayan koyunların, gün batımına doğru süt sağımı için ağıllara gitme yolculuğu günün son ışıkları ile birleşince, mükemmel bir görsel şölen haline geliyor.

30 Eylül 2018 Pazar 11:47
Bu fotoğraflar Konya'da çekildi! Gün batımında görsel şölen

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Konya'nın Karapınar İlçesi'nde, gündüz koyunları merada otlatan çobanlar, akşama doğru süt sağımı için hayvanları eve getiriyor.

Sürülerin eve dönüş yolculuğundaki 'o anlar' gün batımı ile birleşmesi ortaya inanılmaz görüntüler çıkarıyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:47
  1. Konya
  2. Karapınar ilçesi
  3. Ağıla giden koyun sürüsü
  4. Gün batımı
  5. görsel şölen
  6. Günün son ışıkları
  7. sürü silüeti

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