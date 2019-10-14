Bu fotoğraf korku saldı! Fransa'da Türkiye maçı öncesi kampanya

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’ye karşı Barış Pınarı Harekatı’na başlayan Türk askerine A Milli Takım oyuncularımızın gönderdiği asker selamı, Fransa’da hazımsızlık yarattı.

Fransız sosyal medya kullanıcıları iki ülke arasında oynanacak maçın iptal olması için kampanya başlattı.

Dün (13 Ekim) sosyal medya ağı Twitter’da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Etikete Fransız milletvekillerinin de destek verdiği görüldü. Bazı Twitter kullanıcıları “müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları sahamızda ağırlamak istemiyoruz” derken, bazı Fransızlar iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin güvenlik sorunlarına yol açacağını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un TSK operasyonunu hedef alması ve Türkiye’ye silah ihracatını askıya aldıklarını duyurması, Fransız kamuoyundaki Türkiye karşıtlığının yükselmesinde de etkili oldu. PYD/YPG terör örgütü yöneticilerini Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron, örgüte destek mesajı vermişti.

Şenol Güneş'ten mesaj

Öte yandan Fransa maçı öncesi dün Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Bir ülkenin dışına çıkmak başka bir ülkenin isteyeceği bir iş değil. Türkiye yıllardır terörle uğraştığı için teröristlerin ülkesine sızması dolayısıyla müdahale ediyor. Hiçbir insan ölmesin. Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama her ülke terörü istediği gibi kullanıyor. Suriye’deki boşlukta herkes cirit atıyor. Türkiye sınırlarını korumak istiyor. Biz derdimizi anlatamadık. Ölümü, şiddeti hiç kimse istemez. Futbolun önüne geçmesini istemiyoruz. Böyle bir durumda oraya giden bütün askerlerimizin yanındayız. Fransa’da da böyle bir olay olsaydı karşısında olurduk” dedi.

"Savaşta değiliz"

Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek olduklarını vurgulayan Kahveci, “Biz bir savaşta değiliz. Terör olan bölgeyi temizlemek için oradayız. Ülkemizi destekliyoruz bu konuda ve inşallah askerlerimiz sağ salim dönecekler” ifadelerini kullandı.

Fransız gazeteciler ne dedi?

Fransız gazeteciler, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde bu akşam oynanacak Fransa – Türkiye maçını yorumladı.

Öte yandan DHA’ya konuşan Fransız gazeteci Denis Balbir, Arnavutluk maçında Türkiye Milli Takımı’nın gol sevincinde asker selamı yapmasıyla ilgili, “Bence selam verme durumunu bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Takım, seyircileri o şekilde selamlamaktan mutluluk duyuyorsa, bu şekilde bu takıma müsaade etmek lazım. Ayrıca evet maç çok değişik bir atmosferde oynanacak ancak futbolla siyaseti karıştırmamak lazım” diye konuştu.

Fransız bir diğer spor muhabiri Samuel Ollivier ise yapılan asker selamı ile ilgili, “Ortada jeopolitik bir siyasi durum var. Bu şekilde selam vermelerini yadırgamak bence yanlış ancak futbolla siyaseti de karıştırmamak gerekiyor” dedi.