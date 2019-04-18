Bu formül sayesinde artık avizeleriniz ışıl ışıl parlayacak!

Günlük ev temizliği sırasında en sık atlanan şeylerdir avizeler... Evlerimizin ışıl ışıl görünmesi için avizelerin temizliği son derece önemlidir. İşte bütün evi ışıltısıyla süsleyecek avizeler elde etmek için uygulamanız gereken adımlar:

Öncelikle elektrik düğmesini kapatın ve ampuller sıcaksa soğumasını bekleyin.

Ardından avizenin altına denk gelecek bölgeye bir bez serin.

Avizeye uzanabilmek için bir merdiven kullanın. Aman bu konuda çok dikkatli olun.

Avizenin parçaları kolaylıkla yerinden çıkmıyorsa; önce kuru besle avize taşlarının tozunu alın. Sonrasında beyaz sirke, su ve esansiyel yağ ile hazırladığınız ve sprey şişesine doldurduğunuz sıvı ile avizeyi temizleyin.

Avizenin parçaları kolaylıkla yerinden çıkıyorsa; parçaları dikkatlice yerinden çıkarın. Parçaları derin bir kovanın içerisine yerleştirin. Kovanın içerisine ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Parçaları güzelce durulayın. Ardından beyaz sirke ile hazırladığınız ve mis gibi kokan spreyle bir kez daha parçaları temizleyin. Avize parçaları temizlendiğinde yerine takın.

Avize iyice kuruduktan sonra elektriği açabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.