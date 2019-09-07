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Bu formül ile saç dökülmesine son!

Erkekler ve kadınlar olarak gözetmeksizin saçlarınıza haftada 1 defa (en kötü hallerde ayda 1 defa) mutlaka bakım yapmanız gerekir. Bunun için kuaförlere gitmenin lüzumu yok. Size önerdiğimiz malzemeler ile hazırlayacağınız karışımla saçınızın canlılık kazanmasını, parlamasını bununla birlikte daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
Bu formül ile saç dökülmesine son!

Kadınların en fazla önem verdiği şey kuşkusuz ki saçlarıdır. Karbonat ve aspirin maskesi yaparak saç diplerinizde ve saç derisinde bulunan gözeneklerin açılmasını sağlayabilir, bununla birlikte saçınızın daha fazla oksijen almasına yardımcı olabileceksiniz.

Bu hafta ki yazımızda size evde kolaylıkla hazırlayacağınız aspirinli karbonat maskesinin hazırlanışını ve nasıl uygulandığını anlatacağız.

Aspirinli karbonat maskesi kullanarak saçderisinde bulunan gözeneklerin açılmasını, saçın daha fazla oksijen almasını, parlamasını, canlanmasını ve daha az dökülmesini sağlayacaksınız.

Malzemeler:

  • 1 bardak (300 ml) sıcak su
  • 25-30 adet Aspirin
  • 1 yemek kaşığı kadar karbonat

Maskenin Hazırlanışı

  • 1 bardak sıcak su içine 25-30 adet aspirini ilave ederek erimesini sağlayın.
  • Aspirinler sıcak su içinde eridikten sonra 1 yemek kaşığı karbonatı suyun içine ilave edin.
  • Ilık olana dek bu karışımı bekletin.

Uygulanışı

Saçlarınızı güzelce yıkayın. Sonra (ıslak haldeki saça)saç diplerine bu karışımı masaj yaparak uygulamaya başlayın. Uyguladıktan sonra 10-12 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla saçınızı durulayın ve temizleyin.

Aspirinlikarbonat maskesini düzenli olarak 1 hafta boyunca kullandığınızda, saç diplerinde, saç derisinde bulunan şampuan, sabun kalıntılarından ve varsa kepeklerden kısa sürede arınmış olacaksınız. Ayrıca saçlarınız daha parlak ve canlı olacak bunun yanı sıra, bu bakım sayesinde saç dökülmeleriniz de günden güne azaltacaktır.

Herhangi bir deri hastalığınız yoksa bu karışımı kullanmanızda problem yok. Eğer deri hastalığınız var ve kullanırken tedirginlik yaşıyorsanız doktorunuzdan yardım isteyebilir, doktorunuz yardımıyla bu karışımı kullanabilirsiniz.

 

https://www.tutarlibilgi.com'dan alınmıştır.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
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