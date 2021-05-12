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Ekonomi 'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Altın fiyatları artacak mı? İşte Ekonomist Cüneyt Paksoy'un altın ile ilgili iddiası...

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:55:00 -
'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın, üst üste 9'uncu işlem gününde de yükselişini sürdürdü ve son 6 ayın en yüksek değerine ulaştı; 494 Türk lirası seviyesine geldi.

Nisan'da yükselişe geçen ons altın da son 3 ayın zirvesine ulaştı.

Ekonomist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Paksoy, "Ana planda güvenli liman dışında likidite desteğinden faydalanarak ki gündemde ABD'den gelebilecek 4 trilyon dolarlık ek paket süreci de var. Oradan gelecek ek likidite imkanlarından emtia tarafının faydalanması ve bunun altına yansıması. Bu durum yukarı yönlü taşıyor" dedi.

Paksoy, "Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında yön ne olur?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Ons altında 2 bin dolar ve üzeri senaryo gerçekleştiği andan itibaren gram altında da 600 ve üzeri fiyatlama mümkün ama bugünden yarına değil bu bir projeksiyon teknik senaryo olarak görülmeli."

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