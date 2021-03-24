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Medya Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!
Medya

Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!

Cumhuriyet paçavrası, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın twitter mesajı üzerinden, pis dilini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne de uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 23:48:00 - 2021-03-25 00:32:20
Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!

 Yeniakit.com.tr 

Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vefat yıldönümü nedeni ile bir mesaj paylaştı. Cumhuriyet paçavrası, Prof. Boynukalın'ın bu paylaşımı üzerinden, "Ayasofya 'Baş İmam'ı Said Nursi'yi andı, AKP'nin uyarısı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu" başlığı ile asrın alimi Said Nursi Hazretleri'ne de dil uzattı.

Düne kadar 'siyasete karışıyor' diyorlardı

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'İmam siyasete karışamaz' ifadesi ile linç eden İslam karşıtları, Prof. Boynukalın'ın İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni anmasından da rahatsız oldu. Cumhuriyet, "Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle bir süredir tepkilerin odağında olan Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, AKP'den gelen uyarının ardından paylaşımlarına devam ediyor." dedi.

Bir alimi anmasına da hak vermediler!

Prof. Boynukalın, Bediüzzaman Hazretleri'nin vefat yıldönümünü şu ifadelerle anmıştı:

"23 Mart 1960'ta vefat eden büyük alim Said-i Nursi'ye Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

Pis dillerini, Bediuzzaman Hazretlerin'de uzattılar

Cumhuriyet paçavrası ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Baş İmam Boynukalın, bu kez Nur cemaatinin kurucu ismi, Atatürk'e 'deccal' diyen ve birçok dinsel yapılanmanın kendisine rehber kabul ettiği Said Nursi'yi andı, "23 Mart 1960'ta vefat eden büyük alim Said-i Nursi'ye Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi."

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