0553 313 94 23

Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor

Bursa’da 500 yıldır her hafta kurulan hayvan pazarında onlarca kasabın pişirdiği etler büyük rağbet görüyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:51
Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor

Bursa’da 500 yıldır her hafta kurulan hayvan pazarında onlarca kasabın pişirdiği etler büyük rağbet görüyor.


Büyükorhan ilçesinde yüzlerce yıldır cuma günleri kurulan hayvan pazarında pişirilen kavurma ve güveçler o kadar lezzetli ki, şehir dışından bile yemek için vatandaşlar geliyor. Büyükorhan ilçesinin köylerindeki yaylalarda otlayan hayvanlar ilçedeki tarihi pazarda satışa çıkıyor. Yaklaşık 500 yıldır kurulan pazarda bulunan kasaplar, gelen alıcı ve satıcılara yörenin günlük kestikleri hayvanlarından kavurma ve güveç pişiriyor. Burada pişen etler yüzlerce yıllık tarifle ve yörede otlayan doğal hayvanlardan pişiriliyor. Tarihi pazarda orlarca kasap haftada bir gün kurulan pazarda 20 küçük baş hayvan keserek kavurma ve güveç yapıyor. Bu pazarda pişen etlerin lezzeti il sınırlarını aşarak farklı illerden de vatandaşları pazara çekiyor. Kimi pazara hayvan almaya gelirken, kimi ise sadece burada yemek yemeye geliyor. Ormanların içinde doğal ortamda yenen lezzetli etler damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.


Pazarda pişen etlerden yemeye gelen vatandaşlar, "Burada et yedikten sonra müdavimi olduk. Burada pişen etler o kadar lezzetli ki tadına doyum olmuyor. Bu lezzeti başka yerde bulamıyoruz" dedi.


Gelen müşterilere et satan kasaplar ise, "Burada yüz yıllardır süren ustalığı icra ediyoruz. İlçemizin köylerindeki yaylalarda otlayan hayvanları sadece cuma günleri kesip müşterilerin önünde parçalayarak pişiriyoruz. İsteyen kavurma yiyor, isteyen ise güveç. O kadar lezzetli ki bir tadını alan bir daha müdavimi oluyor. Buranın ünü Bursa sınırlarına aştı, farklı vilayetlerden buraya et yemeye gelen çok müşterimiz var" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci ve Tarihçi Olsi Jazexhi, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını anlattı
    1. Gazeteci ve Tarihçi Olsi Jazexhi, Doğu..
    2. Beylikdüzü’nde siyasi parti başkanları..
    3. Yenikapı'da dikkat çeken görüntü!..
    4. Burs veren kurum ve kuruluşlar..
    5. Ateşkes sinyali altını vurdu! Altın..
    6. MEB, eğitim öğretim istatistiklerini..
    7. Büyükelçi açıkladı! ‘Su-30 savaş..
    8. Anaların feryadı HDP ve PKK’yı bitirir
    9. Didim’de ‘İki Kitap Bir Heves’ ilgi..
    10. Yurtta hava durumu
    11. Veterinere getirilen kaplumbağa sağlam..
    12. Araç teşhircilerinin son marifeti!..
    13. Van zabıtası yemekte buluştu
    14. Yenikapı’daki araçlarla ilgili CHP’li..
    15. GÜNDEM / 7 Eylül 2019
    16. Halk Bankası gişe memuru alımı..
    17. Erdoğan anlattı: Bu saatten sonra ne..
    18. Orta kulakta sıvı birikimi neden olur?..
    19. Ebola 5 günde 27 can aldı
    20. Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor
    21. (ÖZEL)Tarlada çapadan internette..
    22. Yaren Leylek Adem Amca ile vedalaşıp..
    23. (Özel) 84 gündür kayıptı ceset ona ait..
    24. Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin..
    25. Her yıl 5 kere saldırıyorlar!..
    26. Elazığ’da Uluslararası Limnoloji ve..
    27. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    28. Kara yollarında son durum
    29. İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına..
    30. 330 milyonluk sigara cezası!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...