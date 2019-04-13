0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

'Bu festivaller sayesinde yeni yazarlar yetişecek'

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" başladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:23
'Bu festivaller sayesinde yeni yazarlar yetişecek'

TYB İstanbul Şubesi Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'ndeki açılış programına, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Mustafa Özçelik, Ali Ural, Mustafa Özel, Gökdemir İhsan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalin bu yıl 3'üncüsünün düzenlendiğini belirterek, "Edebiyatın ve medeniyetin kokusundan tatmak için böyle bir faaliyeti yapmak istedik. Çünkü edebiyat kapı açar, rahatlatır ve dirilişe vesile olur. Bu festivaller sayesinde yeni yazarlar yeni ustalar yetişecek." dedi.

Bıyıklı, İstanbul'da sanat ve edebiyat festivalleri gibi etkinliklerin artması gerektiğini dile getirdi.

"Şiir mutlak hakikati aramaktır"

Yazar Mustafa Özel ise insanların sosyal bilimle uğraşmasına rağmen roman okumadığına dikkati çekerek, "Kurmaca dediğimiz şeyi bütün sosyal bilimcilerin iyi bilmesi lazım. Hakikate yaklaşabilmek için bu disiplinleri birbirine yakınlaştırmak gereklidir." ifadelerini kullandı.

İyi bir edebiyatçı olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Özel, "Doğru sözlü ve adalet nöbetçisi olun, büyülenmiş bir dünyada olduğumuzun farkında olun ve aldatan değil aldanan olun." şeklinde konuştu.

"Modernizm, üç kağıt parçasıdır"

Özel, modernizmi üç kağıt parçası olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar kağıt para, gazete ve romandır. Kağıt para olmasaydı devlet, gazete olmasaydı ulus, roman olmasaydı birey olmazdı. Modernizm bu üç temel üzerine kurulmuştur ve bu çağda bunu haykırmak edebiyatçıların görevidir."

Açılış programında ayrıca, Serhat Koca ve Can İriş, izleyicilere kısa bir dinleti sundu.

Festival, Gençlik ve Edebiyat" ve "Genç Yazara Öğütler" oturumlarıyla devam edecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:23
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kentte büyük panik! Çocuk parkında görüldü
    1. Kentte büyük panik! Çocuk parkında..
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
    4. Erbakan'ın kanalında bir Erbakan..
    5. Akıllı lens nedir? Akıllı lensler..
    6. Araban’da Uyuşturucu Operasyonu, 3..
    7. "Husilerin projesi günden güne aşınıyor"
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    9. Caner Erkin cezalı duruma düştü
    10. Turgutlu’da yıkılma tehlikesi olan..
    11. Başkan Güder, İspendere İçmelerinde..
    12. YPG/PKK, Esed rejimine ait uçak..
    13. Yüzmeye giden çocuklar akıntıya kapıldı
    14. Kocaman: “Ligin 9 takımı neredeyse 4-5..
    15. Maçın ardından
    16. Başkan Çınar’a ziyaretçi akını
    17. 'Edebiyatın en büyük düşmanı..
    18. Edebiyata 'tefekkür' anlayışını..
    19. Avrupa Güreş Şampiyonası
    20. Poroşenko: “Fransa, 24 denizcimizle..
    21. İş adamının cenazesinin ardından..
    22. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    23. Yedek Barcelona berabere kaldı
    24. Dolu yağışı sürücülere zor anlar..
    25. 'Bu festivaller sayesinde yeni..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    27. Lucescu tribünde
    28. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin..
    29. 'Eski' ile 'yeni' şiir arasındaki..
    30. Ağaköyspor Yalova’da bileti kaptı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti