'Bu festivaller sayesinde yeni yazarlar yetişecek'

TYB İstanbul Şubesi Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'ndeki açılış programına, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Mustafa Özçelik, Ali Ural, Mustafa Özel, Gökdemir İhsan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalin bu yıl 3'üncüsünün düzenlendiğini belirterek, "Edebiyatın ve medeniyetin kokusundan tatmak için böyle bir faaliyeti yapmak istedik. Çünkü edebiyat kapı açar, rahatlatır ve dirilişe vesile olur. Bu festivaller sayesinde yeni yazarlar yeni ustalar yetişecek." dedi.

Bıyıklı, İstanbul'da sanat ve edebiyat festivalleri gibi etkinliklerin artması gerektiğini dile getirdi.

"Şiir mutlak hakikati aramaktır"

Yazar Mustafa Özel ise insanların sosyal bilimle uğraşmasına rağmen roman okumadığına dikkati çekerek, "Kurmaca dediğimiz şeyi bütün sosyal bilimcilerin iyi bilmesi lazım. Hakikate yaklaşabilmek için bu disiplinleri birbirine yakınlaştırmak gereklidir." ifadelerini kullandı.

İyi bir edebiyatçı olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Özel, "Doğru sözlü ve adalet nöbetçisi olun, büyülenmiş bir dünyada olduğumuzun farkında olun ve aldatan değil aldanan olun." şeklinde konuştu.

"Modernizm, üç kağıt parçasıdır"

Özel, modernizmi üç kağıt parçası olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar kağıt para, gazete ve romandır. Kağıt para olmasaydı devlet, gazete olmasaydı ulus, roman olmasaydı birey olmazdı. Modernizm bu üç temel üzerine kurulmuştur ve bu çağda bunu haykırmak edebiyatçıların görevidir."

Açılış programında ayrıca, Serhat Koca ve Can İriş, izleyicilere kısa bir dinleti sundu.

Festival, Gençlik ve Edebiyat" ve "Genç Yazara Öğütler" oturumlarıyla devam edecek.