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Bu festivalde öğretmenler ritim tutacak

CSO Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, kendi ismiyle bu sene 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından müzik öğretmenlerine ritim eğitimi veriyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:28
Bu festivalde öğretmenler ritim tutacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSOVurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, kendi ismiyle bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından müzik öğretmenlerine ritim eğitimi veriyor.

Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali çerçevesinde "Eğiticilerin Eğitimi" konulu projeyi Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçiren Özer, Türkiye'nin farklı illerinden 30 öğretmeni Ankara'da ritim ve vurmalı çalgılar konusunda yetiştiriyor.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2007'den bu yana festivale destek verdiğini, bu seneye kadar festivallerde hep konserler düzenlendiklerini, ünlü ritim sanatçılarını, ortaokul ve lise öğrencilerini festivale davet ettiklerini ve konserlerin büyük bir çoğunluğunu da CSO'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sanatseverlere festivale ilgilerinden dolayı teşekkür eden Özer, bu sene 13'üncüsü gerçekleşecek festival kapsamında konser yapmayacaklarını, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlere eğitim verdiklerini ifade etti.

Özer, "Bu sene kendimizi eğitime adadık. Konser vermiyoruz. İstiyoruz ki ulaşabildiğimiz kadar çok öğretmene ulaşalım. Onların bu konuda daha ehil olmalarını sağlayalım ki onlar da kendi öğrencilerine bunu götürebilsinler. Bu eğitimde öğretmenlerimiz aynı zamanda birbirlerine de ritim eğitimi verecekler. Öğretmenlerimiz kendi alanında çok tecrübeli. Hepsi ödüllü öğretmenler. Diğer illerimize de giderek birçok öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"Eğitimimizin ana teması ritim ve vurmalı çalgılar"

Özer, Mili Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda eğitimleri başlattıklarını belirterek, "Eğitimimizin ana teması ritim ve vurmalı çalgılar. Mutlaka Milli Eğitim sistemimizde okul öncesinden itibaren ritim eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öğretmenlerin eğitilmesi ve devamında da onları bulunduğu illere giderek diğer öğretmenlere ulaşmak ve Türkiye çapında bu eğitime devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bahar aylarında Marmaris'te bu eğitimi tekrar düzenleyeceklerini kaydeden Özer, tüm ülkedeki öğretmenlere ulaşmak için festival kapsamında birçok ili gezmeyi planladıklarını söyledi.

Özer, çalışmaları kapsamında Türkiye'de birçok okulda ritim odalarının yapılması için destek olmaya çalıştığını aktardı.

"Eğitim boyunca farklı ritim kalıpları öğrendim"

Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Ferit Yelken, 2017'de 4 kız öğrencisiyle Dinçer Özer Vurmalı Çalgılar Festivali'ne katıldığını, bu eğitimin öğrencilerinde ufuk açtığını belirtti.

Dinçer Özer'in öncülüğünde Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıklarının destekleriyle okullarında vurmalı çalgılar atölyesi açıldığını anlatan Yelken, maddi imkansızlıklardan dolayı öğrencilerinin buna katılamadığını söyledi.

Yelken, "Bu eğitim bende farklı ufuklar yarattı. Güneydoğu'da yaşadığım için çok fazla Latin ritimleri bilmiyoruz. Eğitim boyunca farklı ritim kalıpları öğrendim. Bunları derslerde elbette uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

"Ritim yaşantımızın bir parçası"

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Özkan Apaydın ise 2015'de öğrencileriyle festivale katıldığını, bu yıl da eğitim almak için geldiğini söyledi.

Apaydın, "Burada öğrendiklerimizi öğrencilerimize sadece teorik olarak aktarmıyoruz, buranın felsefesini öncelikli olarak vermeye çalışıyoruz. Ritim yaşantımızın bir parçası. Dünyada belirli bir sistem ritimle işliyor. Bu döngüyü hissederek, çalıyor ve öğrencilere aktarıyoruz." diye konuştu.

Ankara'da gerçekleştirilen iki günlük eğitim, Marmaris'te verilecek derslerle devam edecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:28
  1. Ankara
  2. Adıyaman
  3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
  4. CSO
  5. Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer
  6. Dinçer Özer
  7. Anadolu Ajansı

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