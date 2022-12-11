Bu feryada kulak verin! "Çünkü bunlar İslam'a, Müslümanlara düşman"

Sosyal medyada gündem olan videodaki bir vatandaş muhalefetin gerçek yüzünü ortaya koydu.

İktidarı devirmek isteyenlerin, aynı zamanda halka, İslam'a ve Müslümanlara düşman olduğu belirten vatandaş, "Erdoğan gidince ne olacak? O FETÖ'cüler dışar çıkar mı? Çıkar. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Savunmaya sanayisine yapılan İHA, SİHA bunca yatırım, sekteye uğrar mı? Uğrar." dedi ve son noktayı şöyle koydu:

Biz Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz, vatanı.