Bu estetik hayatı değiştiriyor

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, vajen estetiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “ Kadınlarda cinsel hayatın başlamasıyla vajen esnemeye başlar. Bu esnemenin derecesi faktörlere göre değişir: Kişinin kollagen ve bağ doku yapısı, sigara ve alkol kullanımı, cinsel ilişkinin sıklığı, gebelik , menopoz gibi hormonal değişiklikler, özellikle travmatik olan normal doğumlar, vajende genişleme; hem erkek hem de kadında haz alamama, cinsel ilişki esnasında rahatsız edici seslerin gelmesi, büyük tuvaletiniyaparken zorlanma (özellikle vajen ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı olur),vajenden hava gelmesi,idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olur. Tüm bu şikayetler kadını fiziksel olarak olumsuz etkiler. Ancak kadını jinekoloğa getiren asıl neden ;cinsel hayatındaki mutsuzluktur. Hatta birçok kadın eşinin ısrarı ile jinekoloğa gelir. Yani kısacası ;kadının genital estetik sorunları sadece kadını değil erkeği de etkileyen ve cinsel hayatta mutsuzluk oluşturan bir sorundur. Vajen genişlemesinde tedavi planı yaparken ; öncelikle ayrıntılı bir öykü alınmalı vemuayene yapılmalıdır. Öyküde cinsel ilişkide hava sesi gelmesi özellikle vajen yan duvarındaki bağ doku yırtıklarının, büyük tuvaletini rahat yapamama şikayetinin vajen arka duvar bağ doku yırtığının, karın içi basıncını artıran hallerde ( öksürme, hapşırma, hoplama ) idrar kaçırma ön duvar bağ doku yırtıklarının belirtisi olarak karşımıza çıkar. Muayenede bu yırtıklara bağlı genişlemelerin derecesi belirlenir ve buna göre tedavi planı yapılır. Tedavide laser ve cerrahi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı hastanın yaşına, genişlemenin derecesine , tedavi sonrası gebelik isteyip istememe durumuna göre değişir” dedi.

Klinikte şikayetleri süreklilik arz etmeyen arada bir olan hastalarda laser tedavisinin tercih edildiğini ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bizim tecrübelerimize göre şikayetler başladığında erken dönemdeyapılan laser tedavilerinde sadece tek seans yeterli olmaktadır. Laser tedavilerinde işlem, 15-20 dakika gibi oldukça kısa sürdüğü ve ağrısız bir işlem olduğundan oldukça konforludur. Kadınların daha çok çalışma hayatına katıldığı bu dönemde işlemin kısa sürmesi ve işlemden sonra da günlük hayata hiçbir sorun olmadan devam edebilmek çok önemli bir avantajdır. Laserde amaç ; kollagen dokuyu hedef alarak dokunun tekrar sıkılaşmasını sağlamaktır. Başarıda laser cihazının önemi büyüktür. Tedavide sadece hedef dokuyu etkileyen , çevre dokuya zarar vermeyen bir cihaz tercih edilmesi komplikasyon riskini düşürür. Seans sayısı ve aralıkları hastanın durumuna göre değişir. Bize en çok sorulan sorulardan biri de “Daha sonra laser tedavisine ihtiyaç olacak mı?” sorusudur. Vücudumuzda her bölgede olduğu gibi vajen de yaşlanıyor. Bu yaşlanma sürecini yavaşlatmak bizim elimizde. Laser bakımını menopoz döneminde 6 ayda bir, menopoz dışında senede bir yapılması tedavinin kalıcılığı açısından önemlidir. Gelelim cerrahi tedaviye; Cerrahi tedavi vajende sarkma ve genişlemesi ileri derece olan hastalarda tercih edilir. Cerrahi tedavi, mutlaka hastanede ameliyathane şartlarında ve steril koşullarda yapılmalıdır. Cerrahi tedavide ön, arka, ve yan duvar onarımı birlikte yapılırsa sonuçlar yüz güldürücü olur. Vajen onarım ameliyatı sırasında aynı anda idrar kaçırma ameliyatları da yapılabilir. İdrar kaçırma ameliyatlarında ameliyat öncesi idrar kaçırmanın idrar torbası sarkmasına mı bağlı yoksa idrar torbasının sinir sisteminin iyi çalışmamasına mı bağlı olduğu mutlaka netliğe kavuşturulmalıdır. Çünkü tedavi yaklaşımları oldukça farklıdır. İletişim kanallarının çokluğu nedeniyle günümüzde artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla kadın kendi şikayetlerinin nedenleri konusunda çok kısa zamanda fikir sahibi olabiliyor ve çare bulmak için de gecikmiyor. Bize düşen görev ;kadına en doğru, en pratik, en kalıcı tedavi seçeneklerini sunmaktır” açıklamalarında bulundu.