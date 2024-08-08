Bu ekmeğin kıymetini bilin! Gurbetçi vatandaştan duygulandıran paylaşım
Yaz aylarında gurbetçi vatandaşlar Türkiye'ye gelip, vatanda hasret gideriyor. Yurt dışından gelen bir vatandaşın yaptığı ekmek paylaşımı ise dikkat çekti.
Başta Almanya olmak üzere Belçika, Hollanda, Avusturya ve Fransa'da pek çok Türk yaşıyor. Her yıl genellikle yaz mevsiminde gurbetçi vatandaşlar akın akın yurda tatil için geliyor. Gurbetçilerden birinin yaptığı ekmek paylaşımı fazlasıyla dikkat çekti.
Bir gurbetçi sosyal medya hesabından ekmek fotoğrafı paylaşıp, "Gurbette bu ekmekten yok. Türkiye cennet, kıymet bilin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Merhaba Haber