  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Afyon'da neler oluyor! Japon Hükümeti bile harekete geçti!

Gabar'da petrol keşfinden sonra bir müjde daha: Akın akın geliyorlar!

Elektrikli otomobil satışlarında şok düşüş! Nerdeyse yarı yarıya azaldı

İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Instagram ve Roblox'tan sonra ahlaksızlık yuvası olan TikTok da mı kapatılıyor? AK Parti'den ilk açıklama geldi!

Türkiye'nin 58. havalimanı olacak! Çukurova Havalimanı açılıyor

Şu ahlaka bakın... Kadın Futbol oyuncusu için arkadaşları böyle çember oluşturdu! İşte nedeni

Dünyanın 3 maymunu oynadığı Gazze'de can pazarı yaşanıyor!

CHP’li belediye akraba çiftliğine döndü! İşçilere güle güle yeğenlere gelin hele

Eurofighter savaş uçakları gündemdeyken Türkiye İngiltere'den o uçakları alıyor! Anlaşma tamam gibi
Yaşam Bu ekmeğin kıymetini bilin! Gurbetçi vatandaştan duygulandıran paylaşım
Yaşam

Bu ekmeğin kıymetini bilin! Gurbetçi vatandaştan duygulandıran paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-08-08 19:07:00 -
Bu ekmeğin kıymetini bilin! Gurbetçi vatandaştan duygulandıran paylaşım

Yaz aylarında gurbetçi vatandaşlar Türkiye'ye gelip, vatanda hasret gideriyor. Yurt dışından gelen bir vatandaşın yaptığı ekmek paylaşımı ise dikkat çekti.

Başta Almanya olmak üzere Belçika, Hollanda, Avusturya ve Fransa'da pek çok Türk yaşıyor. Her yıl genellikle yaz mevsiminde gurbetçi vatandaşlar akın akın yurda tatil için geliyor. Gurbetçilerden birinin yaptığı ekmek paylaşımı fazlasıyla dikkat çekti.

Bir gurbetçi sosyal medya hesabından ekmek fotoğrafı paylaşıp, "Gurbette bu ekmekten yok. Türkiye cennet, kıymet bilin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Merhaba Haber

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa
Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa

20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme
20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Yaşam

20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı
Ekonomi

Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında azalma olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken Rus tur operatörü FUN&SUN Genel Müdürü Vladim..
Ahlaksız görüntüler maskeyi düşürdü! Kürtlerin sözde hakkını savunan DEM’de kaset skandalı!
Gündem

Ahlaksız görüntüler maskeyi düşürdü! Kürtlerin sözde hakkını savunan DEM’de kaset skandalı!

PKK'nın siyasi yapılanması olan DEM Parti'nin, şantaj kasedi çıkması sonrası disiplin soruşturması açtığı Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başka..
Demokrasi yok ediliyor, soykırım yapılıyor diyerek ABD’nin silahlı güçleri Türkiye’ye müdahale edebilir. ‘Türkiye de renkli devrim tezgahına hazırlıklı olmalı’
Gündem

Demokrasi yok ediliyor, soykırım yapılıyor diyerek ABD’nin silahlı güçleri Türkiye’ye müdahale edebilir. ‘Türkiye de renkli devrim tezgahına hazırlıklı olmalı’

Vatan Partisi Lideri Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı değerlendirmede, ‘Türkiye’de de renkli devrimler tezgahlanır. ABD ve Avrupa bunların ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23