Bu duyarlılığı tüm Türkiye göstermeli! Helal olsun sana kaptan...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu ve dört bir yandan destek vermek için çalışmalara başladı. Spor camiası da bu felakete sessiz kalamadı ve toplanan yardımları tırlarla ilk günden itibaren afet bölgesine göndermeye başladı. Nef Stadyumu'nda vatandaşlardan gelen yardımları toplayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan takım kaptanı Fernando Muslera, gönüllülerle bir araya geldi.

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketi yaşıyor. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, afet bölgesine iletebilmek içiniçin elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Spor camiası, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelere yardım tırlarını göndermeye devam ediyordu.

SAKATLIĞINA RAĞMEN GELDİ

Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen sarı - kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti.

Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın son olarak oynadığı Trabzonspor maçında ayağından bir sakatlık yaşamış ve 80. dakikada yerini Okan Kocuk'a bırakmıştı.