Bu durumlarda su içerseniz...!

Su içmek her zaman doğru gibi gelse de bu durumun istisnaları vardır. Size daha çok zarar verecek ve sağlığınızı bozacak istinalar.

SU İÇMENİN ZARARLI OLDUĞU HALLER

Gereğinizden çok su tükettiğinizde, vücudunuzdaki doğal tuzun dengesini bozabilirsiniz. Bu, baş ağrılarına, mide bulantısına ve hatta epileptik nöbetlere sebep olabilen sodyum eksikliğine neden olabilir. Peki, yeterince su içip içmediğinizi nasıl fark edersin? İdrarınızın rengi, daha çok veya daha az su tüketmeniz gerekip gerekmediğini açıklayan harika bir göstergedir. İdrarınız açık sarı renkte ise, bu en uygun biçimde hidratlandığınız manasına gelir. İdrarınız koyu sarı bir renkte ise, bedeninizin suya ihtiyacı var anlamına gelmektedir. İdrarın şeffaf olması ise, su İçmeyi kesmenin açık bir göstergesi. Yemek yedikten hemen sonra sudan uzak durmak en iyisidir. Su içmeden evvel yiyeceklerinizin biraz sindirilmesini bekleyin. Terlediğinizde, sodyum ve potasyum gider. Bunların ikisi de oldukça önemlidir, bu da onları yenilemenizin lazım olduğu manasına gelir. Fakat bunu normal içme suyunda yapamazsınız. Hindistan cevizi suyu yoğun bir egzersizden sonra size gerek olan her şeyi verir. Üstelik maden suyu da tüketebilirsiniz, çünkü bu normal sudan daha çok tuz barındırı.