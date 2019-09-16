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Bu drama ses verin

Azerbaycan’da 2 yıl önce eşiyle birlikte geçirdiği kaza sonrası verilen sözlerin tutulmadığını belirten inşaat mühendisi Muttalip Tekiş, "Afrika’da milyon dolarlık yatırımlarıma el konuldu. Mallarım gümrükte kalmış durumda. Türkiye’ye olan borçlarımı verememiş durumdayım. Elhamdülillah hayattayız ama eşim yürüyemiyor." dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:27
Bu drama ses verin

Azerbaycan’da 2 yıl önce eşiyle birlikte yürürken 240 km hızla giden lüks otomobilin altında kalan ve kazadan 3 ay sonra gözlerini açan iş adamı Muttalip Tekiş’in çileli yaşamı yürekleri dağladı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Hasanov’un torunu Nail Allahverdiyev’in kullandığı otomobilin çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı kurtulan Muttalip Tekiş yüzde 37, eşi Songül Tekiş ise yüzde 80 oranında engelli kaldı. 3 çocuk annesi Songül Tekiş, korkunç kaza sonrası yürüyemez duruma gelirken, eşi Muttalif Tekiş’in yıllarca didinip yatırım yaptığı onlarca konteyner malı limanlarda rehin kaldı.

Gazetemiz Akit’e konuşan inşaat mühendisi Muttalip Tekiş, “Hasanov, bizi arayarak şikayetçi olmamamız halinde tedavi masraflarını üstleneceklerini söyledi. Ancak sözlerini tutmadı. Afrika’da milyon dolarlık yatırımlarıma el konuldu. Mallarım gümrükte kalmış durumda. Türkiye’ye olan borçlarımı verememiş durumdayım. Elhamdülillah hayattayız ama eşim yürüyemiyor” ifadelerini kullandı.

Aliyev’e gönderdiğim mektuplar ulaştırılmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kendilerine yardımcı olacağına inandığını ancak randevu taleplerinin ulaştırılmadığını öne süren kaza mağduru Tekiş, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, yaşadığımız bu mağduriyete kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e mektup göndermeme rağmen benim mektuplarım engellendi. Birkaç defa görüşme talebinde bulundum fakat bir türlü görüştürülmedim. Mağduriyetimizin sümenaltı edilmemesini istiyorum” diye konuştu. Songül Tekiş ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bize sahip çıkmalarını , bu holiganlığa kayıtsız kalmamasını istiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:27
  1. Azerbaycan
  2. Muttalip Tekiş
  3. Dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Hasanov
  4. Nail Allahverdiyev
  5. Songül Tekiş
  6. Akit
  7. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  8. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

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