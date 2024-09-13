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Gündem Bu dönüş hızını ölçmeye teknoloji bile yetersiz kalır! ‘Hamas terör örgütüdür’ diyen Özel’den asrın Filistin çarkı
Gündem

Bu dönüş hızını ölçmeye teknoloji bile yetersiz kalır! ‘Hamas terör örgütüdür’ diyen Özel’den asrın Filistin çarkı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:17:00 -

Geçtiğimiz aylarda Hamas’ı terör örgütü olmakla itham eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de “Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır ama bilhassa solun davasıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı olduktan sonra, özellikle siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı saldırıların ardından defalarca “Hamas terör örgütüdür” diyen, kameraların karşısında defalarca açıklamalarda bulunup, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hamas’ın terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür” diyen Özgür Özel, bir süredir Hamas’a terör örgütü değil,  ‘terör eylemleri yapan bir örgüt’ ifadelerini kullanmaya başlamıştı.

Son olarak Filistinli mazlumlara destek vermek üzere gittiği Filistin’de İsrail ordusundaki keskin nişancılar tarafından hedef alınarak vurulan Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinin ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin “bu çağın Deniz Gezmiş'i” olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, “Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır ama bilhassa solun davasıdır. Evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir. CHP olarak üzerimizi düşeni yapmaya devam ediyoruz” diyerek herkesi şaşırttı.

Özgür Özel’in dönüş hızını ölçmekte günümüz teknolojisi ölçmekte yetersiz kaldı.

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Yorumlar

Ali

İşler tersine döndü, AKP Kayseri ne yapıyor öyle.

KARADAGLI

GERCEKTEN BU ADAMI DAHA CIDDIYE ALAN VARMI GENEL BASKAN OLARAK INSAN OLARAK ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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