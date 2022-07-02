Bu dolar açıklaması ortalığı ayağa kaldırır! Dolar o tarihte 10 liranın altına düşecek

Dolar kurunun 18 TL’ye doğru adım adım ilerlemesinin ardından ekonomi yönetimi tarafından bir dizi karar açıklandı ve kurda sert bir düşüş yaşandı.

Şu sıralarda 16,7 bandında seyreden dolar kuruna ilişkin ezber bozan bir tahmin geldi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Engin Avcı, sene sonunda doların 10 liranın altını göreceğini söyledi.

Engin Avcı yaptığı açıklamada, "Prens Selman, Rus oligarklar ve BAE’liler Türkiye’den hamilik yapmalarını istiyor. Hala söylemimin arkasındayım. Benim tahminim 6 ila 8 arasındadır. 10 liranın altına düşecek. Ağustos ayının başında başlar benim yıl sonu hedefim yıl sonunda 10 liranın altına düşecektir. Geçen ne oldu? 17,20’lerden 16,50’lere kadar düştü. Altın için korkmasınlar. Altın değerini hiçbir zaman kaybetmez" ifadelerini kullandı.