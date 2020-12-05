'Bu doktor uçmayı çok seviyor'

İzmirli 30 yıllık hekim Rüştü Okan Erol, uçmaya merakı ve sevgisinden dolayı helikopter ambulanstaki görevinden ayrılamıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olan 54 yaşındaki 2 çocuk babası Erol, İzmir'deki çeşitli hastaneler ve sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1998'de 112 Acil Sağlık Servisinde ambulans hekimi olarak görev yapmaya başladı.

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Çocukluğundan bu yana uçmaya karşı özel ilgisi olan Erol'un hayalini ise helikopter ambulans süslüyordu. Erol, ambulans helikoptere ilk kez 1999 depreminde bindi. Enkazdan çıkarılan yaralıları askeri ve polis helikopterleriyle hastanelere nakleden sağlık ekibinde yer alan Erol, daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde hava ambulansı hizmetinin başlaması için kurulan komisyonlarda yönetici olarak görev aldı.

Uçmaya olan tutkusundan hiçbir şey kaybetmeyen Erol, 2013 yılında Sağlık Bakanlığındaki görevinden ayrılarak Bakanlığa özel hizmet veren hava ambulansı firmasında görev yapmaya başladı.

Doktor Erol, 7 yıldır görev aldığı uçak ambulans ve helikopter ambulanslarda, yerin binlerce metre yüksekliğinde hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Adrenalini sevdiğim için gökyüzünde çok mutluyum"

Rüştü Okan Erol, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle doktor olmaya karar verdiğini, zaman içinde yaşamlar kurtardıkça mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Meslek yaşamında hastane ve sağlık ocaklarındaki görevinin kendisine durağan geldiğini belirten Erol, "Hep hareketli olmayı sevdim. 112 Acil Sağlık ekibine katıldığımda olay yerine giderken yaşadığınız heyecan, hastaya müdahale etmenizin ardından olumlu sonuçları hemen görmem, bana meslek hayatım boyunca hep keyif verdi. Onun için bir türlü 112'de yaptığım doktorluk mesleğinden kopamadım." dedi.

Küçüklüğünden bu yana havacılığa meraklı olduğunu dile getiren Erol, ilk kez 21 yıl önce helikopter ambulansta görev yaptığını vurguladı.

Helikopterde yaşadığı heyecan sonrası meslek hayatını havada sürdürmeye karar verdiğini anlatan, Erol, şöyle devam etti:

"Yerin binlerce metre üstünde hayat kurtarırken kendimi özgür hissediyorum. Uçmanın ne kadar keyifli bir iş olduğunu havada çalıştıkça daha da anladım. 54 yaşında olmama rağmen uçak ve helikopter ambulanslarda hala keyifle çalışıyorum. Havada düşündüğünüz tek bir şey var. O da size emanet edilen hastayı sağ salim bir şekilde belirlenen hastaneye ulaştırmak. Ben havada müdahale ettiğim hastaların sağlığına kavuştuğunu öğrenince ya da bizi ziyarete geldiklerinde çok mutlu oluyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 50 farklı ülkeden Türkiye'ye getirilen hastaları taşıma operasyonunda görev aldım. Ailem ve yakım çevrem 'Artık yerde de birtakım işler yap emekli ol.' diyorlar ama ben adrenalini sevdiğim için gökyüzünde çok mutluyum. Vücudun el verdiği sürece, kendim yeter deyinceye kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. "

"Doktor Bey uçmayı çok seviyor"

Acil tıp teknisyeni İbrahim Yılmaz da Erol ile 2 yıldan bu yana aynı helikopter ambulansta görev yaptıklarını söyledi.

Yüzlerce hastaya havada müdahale ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Örnek aldığım bir kişi. Bize deneyimlerini aktarıyor. Hastalarımızı helikoptere aldığımızda nakil öncesi onları sakinleştiriyor. Kendisi Türkiye'de hava ambulanslarında görevli en deneyimli hekimler arasında yer alıyor. Doktor Bey uçmayı çok seviyor. Her operasyonda biz buna bizzat şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.