Bu doğal karışım sizi böceklerden kurtarıyor! Haşere kovucu tarif: ilaçlamanı kendin yap

Evdeki hamam böceği yuvası nasıl bulunur? Hamam böcekleri nasıl yok edilir? İşte, hamam böceğini yok etmek için evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemler:

Hamam böceğinin görünüşü tiksindirici bir böcektir. Bazı insanlar karşılarına çıkacak diye korkarken bazıları ise düşünmesi bile ürkütücü oluyor. Bunun yanı sıra kimse evinde böyle böcekler görmek istemez. Marketlerde satılan böcek ilaçlarını alıp sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz ama kendi ilacınızı kendiniz evde yapmaya ne dersiniz. Ayrıca bu böceklere ilaç koymazsanız evinizde sık sık hastalık dolaşıyor olacaktır.

Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur?

Hamam böceklerinden kurtulmak için, ilk yapılması gereken yuvalarını bulmaktır. Bu sayede yeni doğacak böceklerde kontrol altına alınabilir.

Hamam böceklerinin en sevdiği alanlar ahşap mobilyalardır.

Su boruları, banyo ve mutfak boruları, bulaşık ve çamaşır makinesi giderindeki çatlaklar, havalandırma girişleri ve ısıtıcılar hamam böceklerinin eve girdiği alanlardır.

Mobilya altları ve arkaları, mutfak ve banyo dolapları hamam böceklerinin yerleştiği alanlardır.

Fırın, mikrodalga ve buzdolabı gibi eşyaların ortama yaydığı sıcaklık hamam böceklerinin bu alanlara yerleşmesine neden olabilir.

Hamam böcekleri kağıt yığını ve karton kutuları severler.

Hamam böceğini yuvasını bulmak için yukarıda saydığımız bölgeler ve evin köşeleri kontrol edilmelidir.

Doğal Böcek ilacı nasıl hazırlanır?

Bu uygulamayı yapmadan önce alttaki tedbirleri alın. Hamam böceği nasıl öldürülür?

Çöpünüzü her gün boşaltmalısınız. Özellikle mutfakta oluşan bal yağ gibi yapışık bölgeleri temizlemelisiniz. Bulaşıkları yemekten sonra hemen yıkayın koku olmaması için.

Evinizi en önemlisi mutfağınızı sık sık havalandırmalısınız. Evinizde nem ve su akıntısı olmamalı. Köşelerdeki ıslaklıklar lavabo altlarındaki nemli yerler böceklerin en sevdiği yerlerdir.

Evdeki Hamam Böceklerini Öldüren İlaç

Evinizden çıkmayan böceklerden kurtulmak için bu doğal karışımı hazırlayıp 4-5 gün arka arkaya kullanmalısınız. Böceklerin kaçtığını yada öldüğünü göreceksiniz.

1 tane soğan

1 çay kaşığı karbonat

Soğanı ince doğrayın. Üstüne karbonat ekleyip karıştırın. Her gün bu karışımı uygulayarak dört beş gün boyunca evin her yerine dökün. Bu yöntemi her gün yaptığınız zaman böcekleri bir daha görmeyeceksiniz.

Evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemler

Kırmızı biber: 1 yemek kaşığı kırmızı biber ve 1 diş sarımsağı ezerek püre haline getirin. Üzerine 4 bardak su ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız suyu hamam böceği yuvalarına püskürtün.

Haşlanmış patates: Doğal hamam böceği ilacı olarak kullanılan bu yöntem, eski zamanlara dayanır. 2 adet haşlanmış patates püresini, 1 paket borik asit ve 2 yemek kaşığı toz şekerle karıştırın. (Karıştırmak için mutlaka eldiven takın.) Eldiven yardımıyla hazırladığınız karışımı hamam böceği olabilecek yerlere dökün.