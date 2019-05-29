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‘Bu detayı ilk kez paylaştı! Abdullah Ağar’dan ‘Pençe’ yorumu...

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik icra ettiği “Pençe Harekatı”nı yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Ağar, harekatın karla kaplı dağlarda, hırçın ve kesik arazilerde, zorlu iklim koşullarında icra edildiğine dikkat çekerek, “TSK’nın imkan ve kabiliyetlerinin dosta ve düşmana gösterilmesi açısından çok önemli bir harekat.” dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:38
‘Bu detayı ilk kez paylaştı! Abdullah Ağar’dan ‘Pençe’ yorumu...

 İsmail Uğur  Yeniakit.com.tr 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Hakurk bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik icra edilen “Pençe Harekatı”nı değerlendiren Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, terörün iddia ve etki ürettiği kontrolsüz bir coğrafyada TSK’nın “baskın karakterli” bir harekat gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye terör bölgelerinde nüfuzunu derinleştirmek istiyor

İcra edilen harekatın Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini göstermesi ispat etmesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “TSK’nın irade, kararlılık ve caydırıcılığının görülmesini sağlaması açısından önemli bir harekat. Başta siyasi güç ve seçim süreçleri olmak üzere, terörün milli güç unsurlarını, birlik ve beraberliğini manipüle etme girişimlerini de önleyecek bir harekattır. Hakurk üzerinden Türkiye ve Irak sınırında sızma, sıyrılma güzergahları da temizlenmiş olacaktır. Pençe Harekatı’nın, PKK terör örgütünün yığınak, lojistik ve sözde karargah kurgusunun bozulmasına yönelik etkileri de olacaktır. Terörün yuvasına çomak sokup, gizlendikleri alanlar dağıtılarak, kış başından beri TSK’nın etki ürettiği alanlar genişletilerek Türkiye’nin nüfuzunu derinleştirmesine de olanak sağlayacak.” diye konuştu.

Olası ABD-İran çatışmasına karşı önlem almak gerekiyordu

Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün etkisi altında kalan dost halkların da terör tahakkümünden kurtarılması gerektiğine işaret eden Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, şöyle devam etti: “Bölgede gerilim sürekli artıyor. Olası bir İran-ABD çatışmasının Türkiye’ye yönelik istikrarsızlaştırıcı etkisi Suriye’den daha az olmaz. Bu nedenler olası bir çatışmanın sonuçlarına yönelik şimdiden önlemler alınması gerekiyor. İran-ABD çatışması nedeniyle Irak’ta yaşanacak vekalet savaşları nedeniyle ortaya çıkacak olası çöküş veya derinleşen istikrarsızlığın üreteceği karmaşa-kaos-travma ve türbülansların Türkiye aleyhine gelişmesinin önlenmesi, azaltılması ve yönetilmesi gerekiyor.”

Türkiye’siz denklem kurma teşebbüslerine karşı bir cevap olmuştur

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, TSK’nın icra ettiği Pençe Harekatının siyasi etkilerine ilişkin de şunları söyledi: “Türkiye, Suriye ve Irak’taki denklemlere dahil edilmek istenmiyor. Terörün ürettiği istikrarsızlık ortamından en çok olumsuz etkilenen ülke Türkiye olmasına rağmen, küresel aktörler bölge ile ilgili denkleme Türkiye’yi dahil etmek istemiyor. Pençe Harekatı aynı zamanda ‘Türkiyesiz Denklem’ kurma girişimlerine karşı da cevap niteliği taşımaktadır. Bu harekat, olası bir Kandil Harekatı ve sınırın ötesinde terörden arındırılmış kontrollü bir bölgenin oluşturulması için de bir ‘kıyıbaşı’ teşkil edecektir. Ayrıca Hakurk’un tamamen kontrol altına alınmasıyla PKK Irak’ın kuzeyinde etki ve iddia ürettiği dağlık alanda ilk defa alan kontrolünü, etki ve iddiasını kaybetmiş olacaktır.”

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:38
  1. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar
  2. Pençe Harekatı

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail3 sa önce
    Yahu nasil bir kafa nasil bir uslub?!! Yada kibarlik mi? Veya suzme salaklik mi? Subhan Allah! Lafa bak! Küresel aktorler irak ve suriye de Turkiye nin etkin olmasini istemiyormus! Yapma ya??!! Ulan irak ve suriye uzerinden bize saldiriyor kafirler! Euzu billa. En buyuk taseronlari da pkk. La havle...
  • Kandile ay yıldız dikilecek.Kandile ay yıldız dikilecek.11 sa önce
    Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun......amin

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