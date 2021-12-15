Bu da "ünlü" tarifesi! Defne Samyeli, ehliyetini geri aldı

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulan ehliyetini geri aldı.

Geçtiğimiz aylarda Şişli'de yapılan bir denetimde Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip, ehliyetine 6 aylığına el konulmuştu. Samyeli ise polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia ederek hastaneye gitmiş ve kanındaki alkol oranının ölçülmesini istemişti. Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Samyeli'ni haklı buldu.

İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan bin 339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.