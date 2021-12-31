Bu da ünlü fırsatçılığı! Villasının fiyatını iki kat artırdı

Kamuoyu, dövizin yükselmesini fırsat bilip fiyatları artıran, ancak döviz düştükten sonra indirime gitmeyen marketçi ahlaksızlığından sonra "ünlü fırsatçılığı" ile de tanıştı. Şarkıcı Ajda Pekkan'ın, yıllardır satmaya çalıştığı İstanbul Bahçeköy'deki villasının fiyatını yükselttiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda malikanesi için 38 milyon TL isteyen Pekkan'ın fiyatı iki katından fazla artırdığı belirtildi. Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan, 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti.

Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkardı. 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.