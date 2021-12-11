Bu da Özgür Demirtaş modeli ekonomi! Doğal gaz rezervine offline, tuvalet kağıdına online

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CHP'nin ekonomisti olarak bilinen Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şifreli kasada saklanan tuvalet kağıdının bulunduğu bir video paylaştı. Videoda şifre ile açılan bir elektronik kasada tuvalet kağıdının yer aldığı görülüyor. Kasayı açan kişi tuvalet kağıdından bir parça alıp sonra tekrar yerine koyuyor.

Doğal gaza vermediği değeri, tuvalet kağıdına verdi

Ancak bu video ile tuvalet kağıdı fiyatının artışına göndermede bulunarak ülke ekonomisini tuvalet kağıdına indirgeyen sözde ekonomist Demirtaş, Türkiye doğal gaz rezervi keşfettiğinde bir skandala imza atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz keşfi müjdesini vermesinin ardından Demirtaş bir paylaşım yaparak "Venezuela’da, bir bidon Petrol, bir tane Damak çikolata bile etmiyor..." demişti. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz rezervini damak çikolataya bağdaştırarak küçümseyen ve değersiz gören Özgür Demirtaş, şimdi tuvalet kağıdının değerli olduğunu ima etti. Sözde ekonomist, saçma paylaşımlarıyla doğal gaz rezervine vermediği değeri tuvalet kağıdına verdi.