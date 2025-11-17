Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar

Mısır’da yaklaşan 2025 parlamento seçimleri, rekabetten çok gösteriye dönüşmüş durumda.

Adayların dikkat çekmek için kullandığı yöntemler her geçen gün daha da absürt ve yüzeysel bir hal alıyor.

Şarkiye vilayetinin Ebu Kebir bölgesinde yarışan aday Ahmed Mansur, elinde kılıçla ata binerek sokaklarda dolaşarak adından söz ettirdi. Bu dikkat çekici yöntemle seçim sembolünü tanıttı ve halkın ilgisini çekmeye çalıştı.

Aynı vilayette, Hussam El-Mesti ise ekonomik şartlarını yansıtan sade kampanyasıyla öne çıktı. Kendi üç tekerlekli aracıyla (tuk tuk benzeri) sokak sokak dolaşarak, hoparlörle seçim sembolü olan “avize”yi tanıttı.

Adaylardan biri firavun kostümüyle halkın karşısına çıktı, bir diğeri suyun altında “horoz” sembolleriyle dalış yaptı.

Bu kampanya tarzı, Firavun gibi figürleri meşruiyet zemini hâline getirme riski de taşıyor.

Hatırlanacağı üzere, birkaç hafta önce Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Firavunla ilgili Kur'an ayetlerini okuyan bir genç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bugünün Mısır'ında lanetlenmiş firavun kıyafetiyle miting yapmak "kimlik" olarak sunuluyor.